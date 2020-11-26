付不出高額嫁妝！女兒婚禮前夕輕生　父遺書怒咒：他們會有報應

▲印度傳統婚姻文化中，女方家長需準備一筆高額的嫁妝給新郎。（示意圖／Reuters）

圖、文／CTWANT

印度傳統婚姻文化中，女方家長需準備一筆高額的嫁妝給新郎，但並非每個家庭生活都如此富裕，近日在哈里亞納邦（Haryana）就發生一起憾事，新娘的父親因為籌不出嫁妝錢，竟於婚禮前2天選擇輕生，遺書中還強烈控訴：「就是男方家人逼著我去死的！」

綜合外媒報導，事發於11月22日，50歲男子凱拉思（Kailash Rajput）被家人發現在房間內上吊自殺，遺體旁還擺著一封遺書，他表示自己已經拚命籌了130萬盧比（約新台幣50萬元），但離男方要求的300萬盧比（約新台幣115萬元）的嫁妝還有一大段距離。

凱拉思一想到自己要是拿不出這筆錢，不僅往後在親朋好友面前都抬不起頭來，連女兒嫁到夫家後恐怕都會遭受欺負，這讓他越想越難受，實在是沒有其他辦法，決定自我了斷生命，遺書最後還譴責男方家人，希望警方能採取嚴厲的法律途徑，讓他們受到報應。

凱拉思希望能藉由自己的死，來喚起外界意識到，應該要將嫁妝陋習做出改變，而令人深感諷刺的是，這封遺書所用的紙張，還是婚禮的賀卡，但他已經無法參與女兒的人生大事。目前警方已經將凱拉思的遺體交還給家屬，並針對全案展開進一步調查。

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