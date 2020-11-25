　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

寢室突出現大蛇！窮男大生抓來煮「營養湯」　一開鍋全場嚇傻

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲
Hóng Express 发布于 2020年11月23日周一

▲男大生餓昏，和室友決定煮「蛇湯」。

實習記者劉雪兒／綜合報導

每到月底，許多大學生的荷包幾乎見底。越南有一名學生表示，由於接近月底口袋空空，寢室內的食物也都吃完，與室友餓到不知如何是好，這時寢室突然出現一隻大蛇，因此決定抓牠來煮一頓「蛇餐」，不過沒有經驗的他們，未經過任何處理，直接把蛇丟入鍋內，結果一開鍋後讓所有人都嚇瘋。

根據越媒Baomoi報導，一名暱稱為TH的越南學生，日前在臉書PO文表示，由於月底沒錢吃飯，就連寢室裡存的泡麵都吃完了，他與室友肚子餓得發慌，這時突然看到寢室內出現了一隻大蛇，他們彷彿看到一絲曙光，雖然害怕，但更忍受不了飢餓感的來襲，於是突發奇想抓蛇煮來吃。

▲▼ 0

▲男大生沒將蛇剝皮去鱗放血，就直接把整條蛇丟進鍋裡，與青菜、胡蘿蔔煮成一鍋蛇湯。（圖／翻攝自Hóng Express臉書）

TH和室友都一致認為，蛇肉具有高度的營養價值，含有豐富的蛋白質，於是才決定和來一頓「蛇餐」。不過毫無經驗的他們，不僅沒有剝皮去鱗，也沒有放血，而是直接把整條蛇丟進鍋裡，和青蔥、胡蘿蔔煮成一鍋湯，「蛇只掙扎了一會兒，過不久我們就聞到非常香的氣味，但是打開鍋時，現場實在太恐怖了。」

畫面曝光後，隨即引起網友們的關注，對於TH和他室友的行為感到無言，「在科技如此發達的時代，難道你們不知道可以上網搜索，蛇烹煮前要怎麼處理嗎？」、「看起來，牠是自己掉進鍋裡的」、「沒有人會愚蠢到，將整個皮膚和鱗片還未處理，就直接倒入鍋中」、「你們真的是太幼稚了」、「這也太噁心了吧」。

據了解，蛇肉的營養價值非常高，不僅在其蛋白質中含有人體所必須的八種胺基酸，而且脂肪中還含有亞油酸等營養成分。由於蛇肉的膽固醇含量很低，所以對防止血管硬化有一定的作用。

ET快訊
女模露半球！釣出「美軍基地」鹹濕留言　她月薪暴漲飆破99萬
快訊／全家發票特別獎得主出爐！在「這縣市」快看是不是你
梅根自曝「流產」失去第2個孩子！猛烈抽痛跌坐在地
快訊／小七買麵包飲料中大獎！統一超商發票特別獎得主出爐
國3嚴重車禍！剛跟拖板車擦撞他下車查看　竟遭休旅車追撞身亡
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

寢室突出現大蛇！窮男大生抓來煮「營養湯」　一開鍋全場嚇傻

3歲虎斑貓逼退4噸重大象！英勇護家園爆紅...網崩潰：我家貓只會吃睡掉毛

兒子太帥「懷疑妻子出軌」！醜爸做4次親子鑑定　結果超崩潰

甜美女外送員「私密辣照曝光」！客人狂問：要不要進來一起吃飯

途中有狼！外送員帶2獵犬「雪地騎馬20km送貨」...網驚：難怪新疆不包郵

慎入！他用「可愛貓咪瓶」倒奶精...畫面像極嘔吐　網嚇：有夠噁

5旬爸再婚！他見喜帖崩潰「新娘是我女友」　連「娶某錢」都成贊助金

只拿貼紙！「鬼滅」聯名餅遭大量丟棄　超商店員怒：別做蠢事

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

快樂嬤離世...孫女靠催眠盼重逢 嬤道歉：變妳的負擔...她秒淚崩

夜市「正版A＆F」1件只賣100元　業者稱：美國原單因疫情無法出

「桶屍案」凶殘主嫌12年犯罪史曝　犯案坐牢獲假釋...出獄現形狠殺人

調皮飼主給「冒牌嬰猴」餵小點心 本尊露委屈臉伸手收攔截：偶的！

寢室突出現大蛇！窮男大生抓來煮「營養湯」　一開鍋全場嚇傻

3歲虎斑貓逼退4噸重大象！英勇護家園爆紅...網崩潰：我家貓只會吃睡掉毛

兒子太帥「懷疑妻子出軌」！醜爸做4次親子鑑定　結果超崩潰

甜美女外送員「私密辣照曝光」！客人狂問：要不要進來一起吃飯

途中有狼！外送員帶2獵犬「雪地騎馬20km送貨」...網驚：難怪新疆不包郵

慎入！他用「可愛貓咪瓶」倒奶精...畫面像極嘔吐　網嚇：有夠噁

5旬爸再婚！他見喜帖崩潰「新娘是我女友」　連「娶某錢」都成贊助金

只拿貼紙！「鬼滅」聯名餅遭大量丟棄　超商店員怒：別做蠢事

高麗菜超種連兩旬「紫爆」　農糧署再發9千封簡訊籲農民嘜擱種

UBA／健行止敗收隊史百勝　谷毛唯嘉21分9籃板個人秀

米克斯「袋鼠跳」躍柵欄　回頭「再秀一次」向麻吉炫耀

明年開放萊豬　政院：先查廠才進口、逐批檢驗

放火去除蟻窩！螞蟻大軍竄逃到她腿上　27歲女90%燒燙傷慘死

協助病患強制就醫...里港警突心肌梗塞！主動脈剝離今手術

八仙塵爆釀15死471傷！法院再判4傷患獲賠…金額破4917萬

中路特區公園首排綠意生活宅「京澄泰然」回歸歲月靜好的純住心願

ESG研究論文受肯定！　中信投信獲頒金椽獎

見大汪抬腳尿尿　萌白狗一旁「喊燒」熱心踢腿教正確SOP

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

新奇熱門新聞

兒子太帥懷疑非親生　4次親子鑑定傻眼

3歲虎斑貓逼退大象！網崩潰：我家貓只會吃睡

寢室突出現大蛇！窮男大生抓來煮「營養湯」

女外送員太辣！客狂問：要不要進來一起吃

「鬼滅」聯名餅遭大量丟棄　超商店員怒

5旬爸再婚！他見喜帖崩潰「新娘是我女友」

日接21恩客！她19歲年賺逾375萬

慎入！他用可愛貓咪瓶倒奶精...畫面像極嘔吐

男友拒吃爆乳姊妹　女友：為什麼不上

途中有狼！外送員帶獵犬「雪地騎馬20km送貨」

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

正妹不安分　扯洋裝露出C奶內褲

「腐爛斷頭屍」趴海灘纏藤壺　她伸手一摸真相曝光

沒刷牙吃早餐有多髒？研究：像吃10公克屎

更多熱門

相關新聞

62歲嬤喜嫁26歲鮮肉！3年後現況曝光

62歲嬤喜嫁26歲鮮肉！3年後現況曝光

真愛「年齡不是問題」！越南3年前一樁「嬤孫戀」引發高度關注，一名26歲小鮮肉甜娶62歲高齡熟女，2人高調舉辦婚禮，這位高齡熟女當時還自信滿滿的說「我是地表上最年輕、美麗的新娘子」。3年後，他們絲毫不避諱旁人的眼光，大方在社群上高調分享日常，而阿嬤為了永駐「美貌」，不惜砸重金整容。

喝了3瓶酒壯陽！40歲男「金槍不倒30hrs 」

喝了3瓶酒壯陽！40歲男「金槍不倒30hrs 」

鴻海越南面板廠啟動生產　明年目標產能100萬片LCD

鴻海越南面板廠啟動生產　明年目標產能100萬片LCD

梵高颱風釀菲律賓67死　7億農作「全泡湯」

梵高颱風釀菲律賓67死　7億農作「全泡湯」

電梯見公告！長條萌孩伸頭仔細看

電梯見公告！長條萌孩伸頭仔細看

關鍵字：

THHóng Express越南

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

麵裡有蟲！他「丟1元」做記號　換回同一碗爆口角

女碩士陳屍租屋處渾身是蛆　親兄泣：信仰是害死她的兇手

丁小芹賣假包入獄服刑！胞弟暴斃死在家中…父母心碎

婚宴娘家被排在32桌！她反應被婆婆嗆「沒家教」

快訊／丁小芹入監放鳥！檢察官駁回請假聲請　依法通緝

筋肉媽媽曝遭性侵　MTV約會被硬上　

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

即／台中某國小露鳥噁爛導師遭解聘

換iPhone12滑5分爆痛！男看洞崩潰

高雄熱褲正妹走來…他中老婆「誘惑陷阱題」下場慘了

公園大姐以為牠是「像豬的柴犬」

好市多黑五689元撲滿沒打折！一堆人驚喜喊要

賴冠霖自毀形象掀站姐「脫粉回踩」

照光療多一隻毛手　拉出又伸進去

二寶媽搭捷運被秒搶位：祝妳屁股爛掉

更多

最夯影音

更多
福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉
難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面