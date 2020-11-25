寢室突出現大蛇！窮男大生抓來煮「營養湯」　一開鍋全場嚇傻

由 Hóng Express 发布于 2020年11月23日周一

▲男大生餓昏，和室友決定煮「蛇湯」。



實習記者劉雪兒／綜合報導

每到月底，許多大學生的荷包幾乎見底。越南有一名學生表示，由於接近月底口袋空空，寢室內的食物也都吃完，與室友餓到不知如何是好，這時寢室突然出現一隻大蛇，因此決定抓牠來煮一頓「蛇餐」，不過沒有經驗的他們，未經過任何處理，直接把蛇丟入鍋內，結果一開鍋後讓所有人都嚇瘋。

根據越媒Baomoi報導，一名暱稱為TH的越南學生，日前在臉書PO文表示，由於月底沒錢吃飯，就連寢室裡存的泡麵都吃完了，他與室友肚子餓得發慌，這時突然看到寢室內出現了一隻大蛇，他們彷彿看到一絲曙光，雖然害怕，但更忍受不了飢餓感的來襲，於是突發奇想抓蛇煮來吃。

▲男大生沒將蛇剝皮去鱗放血，就直接把整條蛇丟進鍋裡，與青菜、胡蘿蔔煮成一鍋蛇湯。（圖／翻攝自Hóng Express臉書）

TH和室友都一致認為，蛇肉具有高度的營養價值，含有豐富的蛋白質，於是才決定和來一頓「蛇餐」。不過毫無經驗的他們，不僅沒有剝皮去鱗，也沒有放血，而是直接把整條蛇丟進鍋裡，和青蔥、胡蘿蔔煮成一鍋湯，「蛇只掙扎了一會兒，過不久我們就聞到非常香的氣味，但是打開鍋時，現場實在太恐怖了。」

畫面曝光後，隨即引起網友們的關注，對於TH和他室友的行為感到無言，「在科技如此發達的時代，難道你們不知道可以上網搜索，蛇烹煮前要怎麼處理嗎？」、「看起來，牠是自己掉進鍋裡的」、「沒有人會愚蠢到，將整個皮膚和鱗片還未處理，就直接倒入鍋中」、「你們真的是太幼稚了」、「這也太噁心了吧」。

據了解，蛇肉的營養價值非常高，不僅在其蛋白質中含有人體所必須的八種胺基酸，而且脂肪中還含有亞油酸等營養成分。由於蛇肉的膽固醇含量很低，所以對防止血管硬化有一定的作用。