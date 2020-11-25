35歲女碩士死在淡水租屋處　陳屍一周全身蛆！親兄控：信仰害死她

▲知名藝人艾成、張芸京近日到處宣傳為「哈利路亞家教會」所製作的EP及演唱會，沒想到卻爆發出教會牧師涉嫌詐騙教友投資，甚至導致教友死亡的醜聞。（圖／翻攝自YouTube頻道音樂新鮮人Jeff）

圖、文／CTWANT

北市大安區仁愛路3段地下室的「哈利路亞家教會」，規模頗大，但有教友出面控訴，牧師和幹部聯合誘騙超過多名教友投資緬甸土地，除了造成教友的錢幾乎有去無回，甚至還害1名女教友楊瀞涵（楊女，35歲）抑鬱而終，楊女的哥哥（楊男）直指：「就是信仰害了妹妹。」

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楊男一夕黑髮變白髮，全因不捨親妹的離去。他說：「妹妹走的太倉促，我已經3個月沒有好好睡覺。」他回想今年8月，在北京工作的他接到緊急電話，得知妹妹陳屍在新北市淡水區的租屋處長達一週，因教友聯繫不到楊女報警求救後，與警方一起進入該租屋處，才打開門，屍臭味即撲鼻而來，楊女全身僵硬倒臥在房間內，屍水已滲出，到處都是蛆，而楊女養的小白狗則在旁不斷吠叫。

▲「哈利路亞家教會」教友楊瀞涵今年8月陳屍在新北市淡水區的租屋處長達一周，當警消破門時，楊女遺體早已僵直，一旁的愛狗不斷吠叫。（圖CTWANT提供，下同）

時間回到2013年，楊女的父親驟逝，她返台奔喪期間，在朋友的介紹下進入哈利路亞家教會，並受洗成為基督教徒，教會的助理牧師徐國峰（50歲）對楊女照顧有加、以父自稱，楊男以為教會或許可以拉妹妹一把，讓她心靈有寄託，豈料，徐國峰卻利用楊女對其信任，誆騙她「梭哈」積蓄投資買地，事後竟對她不聞不問，楊男怒批：「我妹妹就是被信仰害死的。」

▲積蓄遭詐走後，楊瀞涵經濟拮据，在去世前還傳訊息給朋友表示，已經一個多月沒辦法好好吃飯，連可以正常生活的錢都沒有。

楊女因討不回積蓄，又需要長期洗腎，且因為疾病無法工作，只能靠著哥哥與教友的救濟勉強度日，經濟的重擔壓的楊女喘不過氣，牧師的背叛、以及一連串的法律攻防讓楊女陷入重度憂鬱。「妹妹報喜不報憂，我不知道她過的這麼辛苦，我好後悔沒有把她帶在身邊。」楊男自責的說。

▲楊瀞涵個性開朗、樂觀，突然的驟逝讓家人、朋友相當惋惜。

本刊致電徐國峰牧師，他表示所有的案子都已經進入法律程序，不便多說，對於是否有多名教友受騙，他也不願回應，隨即掛上電話。

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