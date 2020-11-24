賴士葆：秋鬥「查水表」會讓民眾對蔡政府產生惡感

▲刑事警察局局長黃明昭（左）、警政署長陳家欽（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

2020秋鬥遊行於22日落幕，卻傳出雲林縣警方在遊行前，到參加民眾家中關切。國民黨立委陳玉珍23日質詢時問，「警方是在查水表？」警政署長陳家欽坦言警方是基於維護秩序、保護民眾安全的善意立場，但仍被國民黨立委賴士葆批評，查水表就是讓民眾對蔡政府產生惡感。

陳家欽23日赴立法院內政委員會備詢。陳玉珍質詢時提到，有報導指出豬農北上參加遊行遭關切，有雲林豬農說19日下午接到警方電話，被問「你是不是要上凱道？」，而警方不僅致電關切，還有警察到家裡來，過去從來不會有警察巡邏，詢問陳家欽是怎麼回事。

陳家欽表示，警察是基於善意了解，並維護社會秩序，因全國性集會遊行，許多參加民眾北上，必須讓北市警局知道需派多少人力維護現場，警政署尊重人民集會遊行的權利，「我們是基於善意，希望不要誤解」。

▲立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，賴士葆24日在臉書表示，秋鬥遊行活動前幾天陸續傳出雲林豬農被當地員警關切是否會北上參加遊行的事宜，讓民眾心生恐懼，警政署長在立法院承認確有其事，警察要忙的事情不夠多嗎？豬農遊行還要出動員警去查水表，陳家欽還大言不慚說是基於維護秩序，保護民眾安全的善意，這樣的狡辯到底是陳家欽笨蛋、還是把民眾當笨蛋？

▲2020秋鬥大遊行，訴求「反毒豬、反黨國、反雙標」。（圖／記者湯興漢攝）

賴士葆指出，警政署明知違反行政中立，扮演過去警總的角色，沒有一個被關切的民眾會感謝人民褓母出於善意的保護立場，反倒覺得蔡政府用變相關切來施壓，想要壓低遊行的人數就是警察的業績，這是警政署陷基層員警於不義，陳家欽說同仁沒惡意，然而查水表就是讓民眾對蔡政府產生惡感。

▲2020秋鬥大遊行。（圖／記者湯興漢攝）

賴士葆提到，警政署長在立法院承認查水表的事情是民主國家的恥辱，蘇貞昌為什麼不大義凜然的發飆，應痛斥警政署尸位素餐，該做的事都沒做，明知打假新聞是政府的優先政策，丁怡銘牛肉麵店的烏龍事件公然製造假新聞，為什麼警政署包庇放縱至今沒傳喚？反倒不該去關切擾民的事情做了，美麗島出身的蘇貞昌對於警總復辟用公權力阻撓人民去遊行的事情，不覺得羞愧嗎？

▼賴士葆。（資料照／記者李毓康攝）