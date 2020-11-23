「租借女友」產業黑暗面揭密！　900隨便摸「綠色全套」內容曝光

▲出借女友服務近年越來越夯。（圖／翻攝自微博，下同）

文／CTWANT

隨著時間進入年底，農曆春節只剩數月，對單身族群來說，被長輩逼婚的噩夢又將上演，因此近年出現不少「租借女友」服務，幫助有類似困擾的人度過年關。不過，出租女友看似新奇，卻也存在著黑暗面，像是部分業者除了讓客人挑選女孩，甚至提供「套餐」，一天人民幣900元（約新台幣3900元）就可隨便摸。

綜合陸媒報導，大陸的男女比例嚴重失調，導致很多條件一般的男性不易找到對象，然而很多人又害怕回家被逼婚，所以不知從何時開始，坊間冒出了「租個女友回家過年」這句話，最後進一步催生出「租借女友」產業，且近年生意蒸蒸日上，甚至還有一部電視劇就叫《租個女友回家過年》。

報導指出，「春節租女友」服務從字面上解釋，就是花錢請一位女孩冒充女友，以緩解回家過年的尷尬，然而這看似新奇的產業，背後卻隱藏不少黑暗面，甚至是違法交易；例如部分業者會放上女孩的照片供客人挑選，價格不一，甚至還提供不同的「套餐」，像是「綠色」及「非綠色」。

據了解，「綠色」就是客人可以像普通情侶一樣和假女友互動，不管是親親或抱抱都沒問題，每天費用為900元，但晚上不睡一起；至於「非綠色」是可以睡一起，一天價格為1500元（約新台幣6520元），另外全程花費由客人負責，收到的紅包則可以商量。雖說只要不涉及性交易就不算違反，但類似行為仍遊走在法律邊緣，導致亂象叢生。

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