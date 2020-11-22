網戀3年「副院長」男友！　她傻借175萬見真面目傻眼：監獄犯人

▲監獄犯人卻長期用手機進行詐騙。（示意圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

大陸一名44歲單親媽媽周慧玲（化名）與「副局長」男友網戀3年，期間更陸續借錢38.9萬元人民幣（約175萬元新台幣）給對方，但卻意外發現男友的真實身分，是唐山監獄內服刑的犯人。

根據澎湃新聞報導，周慧玲離婚後獨自帶著兒子生活，2014年她在微信上認識了一名叫做「王小坤」的男子，對方自稱是唐山海港經濟開發區城建局副局長，老婆車禍去世，準備要前往援藏，很快就受吸引交往。

周慧玲透露，兩人聯繫的時間都很固定，早中晚各一次，每次聊天時間在半小時左右，當時王小坤解釋，因為工作或應酬忙，不方便聯繫；在兩人交往3個月後，王小坤就前往西藏支援，因此也一直沒有見面機會。

之後交往的3年期間內，王小坤陸續用各種理由向周慧玲要錢，包含疏通官場關係給他人送禮、請客吃飯、在接受組織調查階段醫治傷病，或是為周慧玲的孩子辦理上學等，總共約175萬元新台幣。





▲女子網戀3年，才發現男友真面目。（示意圖／pexels）

周慧玲沒有想到，網戀3年的男友竟是河北省唐山監獄的服刑人員羅榮兵。羅榮兵2017年1月刑滿釋放，周慧玲同年5月輾轉將其找到。二人首次照面，羅榮兵在周及其家人的要求下寫下認罪書，並因涉嫌犯詐騙罪當年5月被唐山市公安局路北分局刑事拘留。

2017年12月5日，路北區法院一審判決羅榮兵犯詐騙罪，判處有期徒刑8年6個月，並處罰金15萬元。周慧玲指出，一審判決認定，羅榮兵用手機實施詐騙是其在唐山監獄服刑期間，要求監獄管理人員負責。

「否則一個罪犯是怎麼做到在監獄裡跟我語音聊天的？」周慧玲表示，獄方人員告知她，實施詐騙用的手機是由外來工作人員進入廚房時帶入的，獄警對此並不知曉，但她想為自己的遭遇討說法，不斷向唐山監獄、河北省監獄管理局、政法委等有關部門求告。

河北監獄管理局微信公號河北監獄11月21日消息稱，該局關注到有關唐山監獄罪犯羅某某獄內詐騙的報導後，立即成立了聯合調查組，21日已進駐唐山監獄，對有關內容進行調查核實，對違規行為依法嚴肅處理。