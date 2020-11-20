憂川普在回憶錄說謊！各家出版商怕被抵制「沒人敢幫出書」

▲據外媒報導，美國總統川普卸任後可能會出版回憶錄，但各家出版商仍在觀望中。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統大選計票作業仍在進行中，不過根據多家媒體報導，民主黨參選人幾乎確定當選，這也意味著現任總統川普即將於2021年1月正式卸任並離開白宮。歷任美國總統卸任後幾乎都會出版個人回憶錄，而川普是否會走上相同的路也是外界矚目的焦點。但有外媒報導，由於多數出版社立場偏左，且無法保證川普著書內容的真實性，因此恐怕沒有出版社敢幫他出書。

根據《紐時》報導，美國六大出版商之一西蒙與舒斯特（Simon & Schuster）的高級副總裁達納·坎迪（Dana Canedy）表示，他會就此開會討論，但他也強調，「開會跟出書之間還有很大一段距離。」事實上，儘管川普的回憶錄可能會大賣，但是由於「替川普出書」涉及到強大的商業利益與政治、文化裂痕，因此各大出版商都不敢輕舉妄動。

▲出版商深怕替川普出書後，會遭到抵制。（圖／路透）



美國的主流出版商通常集中在紐約，但這些出版商立場偏左，儘管較知名的出版社會認為必須履行使命，因此簽下保守派的書，但替川普出書的風險，卻是比其他保守派人士還要來得大。川普本人早已出版過多本書籍，但銷量參差不齊，據悉，賣得最好的是擁有65萬本銷量的《交易的藝術》（The Art of the Deal），賣得最差的則是《川普：我收到的最好的高爾夫建議》（Trump: The Best Golf Advice I Ever Received），出版至今15年僅賣出3500本。

川普雖然在2020大選中被擊敗，但他在社群媒體仍然擁有一定聲量，更在多數保守派媒體中具有主導地位，因此可以預測，此次回憶錄的銷量與利潤將會非常可觀。但根據多名出版商高階主管透露，現今的媒體環境極度分化，因此出版川普的作品可以說是非常危險。而這個危險的程度更是與他當上總統之前出的書大不相同，因為可能會有來自各界的抵制聲浪。

此外，有人分析，川普被認為是一個愛散播謊言與假消息的公眾人物，出版商一旦發行他的著作，恐將面臨信譽問題。出版社在通常會靠作者進行內容的事實查核，但如果是川普的書籍，出版商必須另外採取查核措施，才能確保川普「沒有說謊」，更別說川普本人甚至還有可能拒絕這樣的審查機制。

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