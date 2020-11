道瓊企業永續績效評比　華航再度榮獲全球航空第三名

華航2021年月曆嶄新亮相,以「絢耀世界 台灣之美(The Beauty of Taiwan, A Shining Star of the World)」為主題,將台灣多元樣貌的人文特色推廣國際,首度引領民眾回顧華航歷年具台灣特色彩繪機,封面選用帝雉號作為嶄新一年的開始,穿越雲層象徵全新出發,華航將承載台灣的美好,絢耀全世界。