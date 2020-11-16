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特奧運動會地板球國手選拔賽　推廣融合互信及團隊精神

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▲▼ 2022年冬季世界特奧運動會 地板球國手選拔賽 國內特奧新興運動地板球 比賽激烈又感動人心 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲特奧運動會地板球國手選拔 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「109 年特殊奧林匹克融合地板球競賽暨2022 年冬季世界特殊奧運會儲訓選手選拔賽」即將於國立嘉義特殊教育學校舉辦。地板球比賽屬團體賽制，本次共有來自全國7個單位所組成的8支隊伍參賽，每隊10名選手，共計選手80人、及隊職員20人，共同參與本次選拔賽。預計選拔傑出的特奧運動員6人及融合夥伴4人組成融合隊伍，將於2022年1月遠赴俄羅斯喀山(Kazan)參加四年一度的冬季世界特奧運動會，為國爭光。

特奧運動會的「地板球」競賽，是由國際特奧會和國際地板球聯合總會（IFF，International Floorball Federation）自2011年開始攜手合作發展，自正規的地板球賽制修改調整規則，讓特奧運動員也有機會投入地板球運動，更能進一步接受訓練參與比賽。2013年在韓國舉辦的世界冬季特奧運動會是地板球首度的示範賽，2017年起列為正式賽，2019年中華台北特奧會引進地板球運動，並開始推廣，同年隨即組隊遠赴韓國參加「東亞區地板球比賽」，獲得第四名的成績。

▲▼ 2022年冬季世界特奧運動會 地板球國手選拔賽 國內特奧新興運動地板球 比賽激烈又感動人心 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲升會旗 。（圖／記者翁伊森翻攝）

同時也是中華台北特奧會理事長巿長黃敏惠說，地板球是一項團隊運動，與曲棍球運動很相似，在室內進行，但使用的器材不同，地板球所使用的球桿與球都非常輕，大幅降低特奧運動員在訓練與比賽時的風險。各隊每次上場有5名球員和1名守門員，二隊互相往對方球門進攻，比賽二局後，看哪一隊進球數多，就是勝方。和國人普遍熟悉的足球比賽判定也很雷同，就是二隊在比賽結束時，萬一得分數相同，就會進入限時延長賽，若還是無法分出勝負，就會進行驚心動魄的PK罰球，因此整場地板球比賽的精采程度，相信能讓觀眾大呼過癮！

本次地板球競賽還有一項特色，就是「融合」。黃敏惠表示，特奧會近幾年來不斷推廣融合，所謂「融合」，就是讓一般孩子和這些孩子是一樣的，透過運動、訓練、比賽的過程，從認識、合作到彼此的信任和團隊的精神，這是非常不容易的，一般人士透過融合，真正關懷特奧運動員的需求，也真正欣賞特奧運動員的潛能；特奧運動員透過融合，結交了一般人士成為好朋友，擴展生活圈，而且還能提供照顧與關心，真實體現「生命感動生命、生命陪伴生命、生命影響生命」的理念與價值。

▲▼ 2022年冬季世界特奧運動會 地板球國手選拔賽 國內特奧新興運動地板球 比賽激烈又感動人心 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市長黃敏惠與選手 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠亦提到特奧更重要的是非運動項目的價值，像是有青少年的論壇和高峰會，由教練、老師帶領選手學習論述，很多事情走過卻沒有把內心的話論述一番，價值是很容易被忽略掉的，這是特奧中很珍貴的一環，有孩子從根本不敢碰觸外界，後來能走出來甚至侃侃而談，就了解這中間的過程有多重要。

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