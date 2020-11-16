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瘋電影／老公不是人　外星人老公不是浪漫是恐怖

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文／賴賴

▲▼老公不是人。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

韓國劇本就是厲害，本來還覺得怎麼都是生面孔的演員，在電影前半個小時就很流水，直到有人被電之後，故事開始緊張，準備埋屍體過程很好笑，尤其是外星人橋段時在非常反差『來自星星的你』，原來浪漫的外星人好迷人，在家庭生活摧殘後的殘破愛情，只剩下冤家，那時浪漫的外星人，變成有超能力的殺手，有夠可怕的，這個對比設計實在太強大也太切題了。

而其實我們身邊周圍，都有恐怖情人，只不過還沒變身，哇哈哈，超厲害的劇本啦，好看，趣味性十足，好厲害的編劇。在愛情哩，情人都是超人，成為冤家之後，情人變成殺人魔，娛樂價值高。


片　　名：老公不是人
英文片名Night of the Undead
類　　型：動作、科幻、懸疑/驚悚、喜劇
上映日期：2020-10-30
片　　長：01時50分
導　　演：申政沅(Shin Jung-won)
演　　員：李貞賢(Lee Jung-hyun) 、 金聖午(Kim Sung-oh) 、 徐令姬(Seo Young-hee) 、 梁東根(Yang Dong-geun) 、 李美到(Lee Mi-do)
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：采昌

劇情大綱

昭熙（李貞賢飾演）與溫柔、細心又完美的萬吉（金聖午飾演）結婚，讓好友們都羨慕不已。某天，昭熙不小心看到萬吉手機中的訊息，懷疑老公有了外遇。她請神祕研究所所長張醫生（梁東根飾演）暗中調查，卻在過程中意外發現老公的真實身份，竟是打算消滅人類、佔領地球的外星生物「摧不毀」，並擁有難以想像的不死之身。面對老公不是人，自己生命即將遭受威脅，昭熙轉而與高中同學莎拉（徐令姬飾演）及楊善（李美到飾演）聯手，打算先發制人殺掉萬吉。就在這對夫妻展開大亂鬥的同時，一群政府官員的加入，也讓這不寧靜的夜晚變得更加混亂…。

【關於電影】

有夠可笑！韓國科幻喜劇新品種全面降臨
活屍、吸血鬼靠邊閃，外星生物入侵地球才夠看！超乎想像、腦洞大開的新形態科幻喜劇《老公不是人》，全片融合科幻、懸疑、爆笑、驚悚、動作等眾多元素，在顛覆常理的故事當中，呈現一對乍看婚姻幸福美滿的夫妻，老婆某天以為老公外遇，卻在抓姦過程當中，意外發現老公是來自外太空，打算到地球毀滅人類的外星生物「摧不毀」，進而與老公展開「相愛相殺」的生存喜劇。劇情一開始以為會是韓劇《夫妻的世界》走向，沒想到中間卻超展開，演變成《夫妻的「弒」界》，讓人莞爾不已。

本片是以《我們全村都不是人》、《駭人巨獸》、《驅鬼特攻隊》等片，樹立自身「類型喜劇」風格的名導申政沅，他睽違八年的導演新片，並展現南韓影壇至今未出現過的電影類型。一如日本電影《一屍到底》這類惡搞風格，申政沅的作品，向來以獵奇、恐怖、喜劇、荒唐，甚至是惡趣味的風格聞名影壇，並廣受類型影迷愛戴。從《我們全村都不是人》與比鬼更可怕的村民對決，到《駭人巨獸》與食人野豬展開殊死搏鬥，或是《驅鬼特攻隊》解決受詛咒村莊的神祕事件等獨創故事。申政沅這回將主題對準外星生物，降臨地球打算消滅人類的故事，導演也對此掛保證：「本片既有魅力又有趣，可以確定的是，觀眾將會看到至今在南韓電影當中，前所未見的東西。」

本片演員也是一時之選。有「韓流始祖」、「電音女王」之稱的李貞賢，上回在《屍速列車：感染半島》對抗活屍，這回則在本片對付自己的外星人老公，將展現滑稽的搞笑演出。金聖午（前譯金盛吳）則飾演外表完美，實際上卻是外星生物的老公「摧不毀」。此外，還有在每部作品中展開強烈形象的徐英姬，還有在綜藝節目《我的超人爸爸》當中廣受好評的影、視、歌三棲男星梁東根，以及有「全天候演員」之稱的李美到（前譯李美度）都參與演出。一方是要密謀滅亡人類，另一方則共組「救世者聯盟」守護地球，眾人將發揮幽默不已的搞笑功力，過程中也將充滿緊迫的懸疑感。劇情後半段，更將加入政府要員之間的決戰，將趣味化為最大，勢必將讓觀眾體驗到超乎想像，既搞笑、又恐怖、又讓人爆笑的奇特經歷，勢必成為台灣觀眾在萬聖節強檔的爆笑觀影首選！

▲▼老公不是人。（圖／yahoo）

▲找偵探確定丈夫是否外遇。

▲▼老公不是人。（圖／yahoo）

▲閨蜜們一起見證外星丈夫不死的威力。

▲▼老公不是人。（圖／yahoo）

▲不只丈夫不死，偵探也不死。

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