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海峽兩岸昆山馬拉松登場　甩開疫情3000人一起尬跑

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▲▼2020、昆山、路跑 。（圖／大會提供）

▲2020海峽兩岸（昆山）馬拉松。（圖／大會提供）

記者任以芳、魏有德／昆山報導

後疫情時代，2020海峽兩岸（昆山）馬拉松今（15日）正式開跑，3000名來自海峽兩岸的跑者齊聚一堂。受到疫情影響，本屆比賽僅設置半程馬拉松一項比賽項目，活動進行十分順利。

活動場由昆山市委書記吳新明，市委副書記、市長周旭東，市委副書記張月林，市人大常委會主任張雪純，市政協主席馮仁新，副市長張橋，以及勝道體育首席執行官李韶午、崑山台灣同胞投資企業協會常務副會長鄭欽銘等為比賽鳴槍發令。

▲▼2020、昆山、路跑 。（圖／大會提供）

▲2020年「昆馬」人數縮減到三千人（圖／大會提供）

原本，海峽兩岸(昆山)馬拉松定在3月29日舉行，有來自世界各地的約1.3萬名選手報名。受到疫情影響，活動推遲到下半年舉行，參賽人數減少為3000人，活動前期做好萬全防疫工作。大會今年特地使用空拍部隊，為跑者留下不同角度的畫面做紀念。

「昆馬」的線路整體移至城市西部，起點為馬鞍山西路(森林公園南門)，終點為崑山體育中心體育館南側文體路，今年賽事緊扣「兩岸一家親」主題，進一步豐富台灣元素。據了解，在去年的賽事中，參賽年齡最大的選手77歲、最小的不足4歲。比賽報名火爆，半程馬拉松中籤率僅51.96%。

經過一番激烈角逐，選手孫嘉傑以1小時9分58秒的成績勇奪男子半馬冠軍，曲大鵬、張翼鵬分獲亞軍和季軍。選手倪志艷以1小時23分49秒的成績勇奪女子半馬冠軍，魏秀華、楊廣月分獲亞軍和季軍。

▼獲獎男子組前三名。（圖／大會提供）

▲▼昆山路跑、2020。（圖／大會提供）

昆山市長周旭東表示，舉辦昆馬，旨在通過體育賽事架起兩岸深度融合的橋梁。兩岸參賽選手在奔跑中既能充分欣賞到兩岸多元文化，也能獲得貼心的賽事體驗，感受到崑山的溫暖，跑出加速度。

兩岸放以來，昆山是大陸台商投資活躍、台資企業密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一。10萬台商台眷在此工作、生活。作為兩岸交流的先行者，昆山的兩岸產業深度融合，體育文化等交流也隨之升溫。

昆山專門設有「海峽系列」賽事，涵蓋象棋、橋牌、門球、籃球、慢速壘球等門類，並相繼舉辦了海峽兩岸(昆台)文化交流月、海峽兩岸(崑山)中秋燈會等兩岸民間交流活動不斷拓展「兩岸一家親」新內涵。

▼獲獎女子組前三名。（圖／大會提供）

▲▼昆山路跑、2020。（圖／大會提供）
 

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