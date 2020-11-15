男摔50cm深草叢！暖警路過見「單車燈狂閃」…秒踩泥濘救了他

▲林姓員警下班路過一處草叢時，見燈光不停閃爍，上前查看發現一名男子摔車急需救助。（圖／翻攝臉書花蓮縣警察局新城分局）



記者陳羿妏／花蓮報導

花蓮縣秀林鄉一名男子13日騎單車行經加灣平交道附近，因天雨路滑整個人不慎摔落50公分深的草叢內，所幸當時腳踏車的燈光不停閃爍，一名路過的員警見狀，趕緊上前關心，男子因此順利獲救。

回顧事發經過，花蓮縣新城分局加灣派出所一名林姓員警13日晚間下班後，行經秀林鄉景美村加灣平交道往西約10公尺旁的草叢時，發現路旁一閃一閃，隨即上前查看，發現一台腳踏車的車燈閃爍，且聽到微弱呼喊聲，才發現一名男子躺在草叢中，趕緊打電話回派出所，而林員等待同事到場前，踏在泥濘中替男子撐傘。

警方初步了解，這名黃姓男子當時騎乘腳踏車，不慎摔落草叢中，身上多處擦傷，口鼻均是泥土，確認黃男仍有呼吸後，趕緊通報救護車，將黃男送往國軍花蓮總醫院救治，並同時聯繫黃男妻子。事後黃妻也表示，相當感謝林員及時發現丈夫，避免憾事發生。

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