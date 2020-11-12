YouTube大當機！20億用戶崩潰哀號　成人網站「神嘲諷」秒賺2萬讚

▲YouTube電腦版、手機版全當機不能看，讓鄉民們哀鴻遍野。（圖／CTWANT）

圖、文／CTWANT

YouTube12日上午8點18分驚傳大當機，批踢踢上上不少鄉民發文「YouTube 是不是掛了」、「有沒有YouTube爆了的八卦」、「YouTube壞了大家都在幹嘛」，鄉民哀鴻遍野；經實際測試，電腦版和手機版皆陷入無限「轉圈」的狀態。官方事後在近9點半全面修復，據YouTube統計數字顯示，20億的用戶都成為這次受災者，而YouTube事後也官方在推特說明情況，卻慘被A片網站留言嘲諷。

YouTube一早大當機，當要收看影片時竟出現無限轉圈，包括電腦版、手機版都是無限轉圈的狀態，中間一度可以正常觀看影片，但過了幾分鐘又出現無限轉圈圈的情況，鄉民於是在PTT發文表示，「剛剛打開YT，發現影片跑不太動都是黑畫面，看了一下Twitter好像很多人都是，有沒有YouTube掛了的八卦」？YouTube官方事後在推特上回應，「如果您現在無法在YouTube上觀看影片，那麼您並不孤單，我們的團隊已意識到這一問題，並著手進行修復」，而這個情況也登上大陸熱搜。

▲有鄉民上午8點在PTT發文詢問YouTube是不是掛了。（圖／CTWANT）

大陸網友習慣把YouTube暱稱為「油管」，12日「油管崩了」也登上當地微博熱搜，這些PO文隨後被網友截圖，紛紛留言表示，「油管是可以上熱搜的嗎」、「他們用的都是些什麼翻牆軟件」、「求推薦翻牆App」、「明目張膽說油管崩了，生怕別人不知道你翻牆，是瘋了嗎？是不是想被請喝茶」！

▲YouTube當機回應後，A片網站反推文嘲諷。（圖／CTWANT）

更慘的是，YouTube做出回應後，還被成人網站留言大虧特虧，成人A片網站「Pornhub」，在YouTube官方推特發文解釋當機情況後，用具有藍勾勾認證的官方帳號在底下留言，貼出一張圖片搞笑示意「我們的股價正在上漲」，該則留言吸引超過2萬人按愛心、2000則轉推文，網友紛紛留言笑稱「Pornhub永遠陪我們度過這些黑暗的日子」。

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