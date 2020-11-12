天才高中生「手術後成腦癱」！　被父母遺留在醫院13年

▲父親拿出兒子的獎狀。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

24年前，四川一名本該前途光明的天才高中生，因為體檢被查出心臟有雜音，高考後去當地一個醫院做了手術，沒想到術後成腦癱，完全喪失勞動能力。事後，他的父母和院方展開持續多年的賠償拉鋸戰。因為雙方未能達成一致，他被父母遺留在事發醫院長達13年。

據《紅星新聞》報導，王天銀是四川射洪市人，他有一個很舊很舊的皮包，但一直沒扔，因為裡面裝著他曾經的希望：大兒子王建國「全國中學生物理競賽四川賽區三等獎」的榮譽證書和獎牌，以及1996年高考541分的成績單。

如果沒有意外，王建國當年會順利從當地高中畢業進入名牌大學，然後參加工作、結婚生子……，然而，這一切的夢想都結束於他高考後的一場手術。1996年，他高考前體檢，被查出心臟有雜音。高考後，父親帶著他到綿陽四0四醫院治療。

當年7月16日，醫院進行了手術。當年的手術記錄單的影本顯示，手術名稱為「PVR（肺動脈瓣成形術）」，整個手術時間為3小時45分鐘，上面還記載有手術步驟，但後面有幾個字為「麻醉欠滿意，手術順利」。

但是，「手術後，兒子就沒有醒過來，在醫院治療了很多天後才清醒，但已經無法正常交流，且完全失去了生活自理能力，」王天銀回想起那個經歷，聲音有些哽咽，之後，「我給兒子辦了殘疾證，也申請了困難戶，殘疾證上是一級腦癱。」

▲王建國（左）手術後變腦癱，被父母遺留在醫院13年。（圖／翻攝自紅星新聞）

後經綿陽市、四川省鑒定機構先後兩次鑑定，均評定王建國醫療事件不構成醫療事故。「兩次鑒定都說不屬於醫療事故，雖然心中想不通，但我和妻子還是全力照顧兒子，每天都要攙扶起他鍛煉，情況最好的時候，兒子能放手走兩步，」王天銀說。

據悉，1997年王天銀和妻子將兒子帶回射洪老家照料，醫院每月補償250元（人民幣，下同）生活費，2005年漲至每個月400元。2007年王天銀再次要求醫院漲生活費，雙方未能達成一致，他便將兒子王建國遺留在了醫院。

在王天銀看來，兒子的遭遇給他們家帶來了太大的打擊，但他都承受了下來。不過，妻子卻經常以淚洗面，2005年妻子去世，照顧兒子的事情全部落在了他一個人身上。

「我根本無法外出掙錢，只能每天照看兒子，而且物價也上漲了，以前約定的每個月250元生活費完全不夠用，我就去找醫院，希望能上漲生活費，」王天銀說。

2005年11月3日，醫院和王天銀達成協議，在原1997年協議醫院每月補償王建國生活費250元的基礎上將補償費提高為400元/月，此後5年內王天銀不得以任何理由提出增加費用。

「400元真的不夠用啊，我每天負責照看，完全沒有任何收入，400元養我們兩個人，2007年7月，我又帶著兒子去找醫院，希望他們能將生活費提高到1000元。」王天銀說，那次，醫院並沒有同意，「當時我一怒之下，直接將兒子遺留在了醫院的辦公室。」13年來，醫院請看護照顧王建國，王天銀每隔一段時間去看望一次。

2018年，醫院向法院起訴，要求王天銀接回王建國並支付28萬餘元照顧費用等。2020年9月，經過法院執行法官調解，雙方達成執行和解協議，王建國送往戶籍所在地射洪市青崗鎮敬老院，醫院放棄王天銀支付照顧費用等，並一次性補貼家屬99900元。

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