傳北京對港立法會下手「部分議員取消資格」　泛民：將全體總辭！





▲香港立法會。（圖／香港立法會）

文／中央社記者張謙香港9日電

港媒今天報導，中國全國人大常委會計劃取消部分香港泛民派議員資格，香港 民主黨主席兼立法會議員胡志偉傍晚說，一旦北京有此行動，泛民全體議員將會集體總辭，以示強烈抗議。

香港立法會民主派會議召集人胡志偉傍晚向媒體說 ，自立法會延期運作以來，泛民議員盡責問政並監督政 府，若有泛民議員遭取消議席（Disqualify，香港俗稱 DQ），顯示中共政權對泛民的監督「惱羞成怒」，不尊 重市民聲音和意見。

他強調，泛民議員在議會積極發言，如果中國全國 人民代表大會常務委會會議決議DQ泛民議員，他們將會 義無反顧地集體總辭，以示強烈抗議。

香港01、官方香港電台等港媒稍早均報導，北京方 面將會出手對付泛民在議會的「拉布」（杯葛議事）行 動，正在北京召開的中國全國人大常委會會議將會加入 相關議程，預料多名泛民議員會被DQ，喪失議員資格。

報導引述消息指出，至少有4名泛民議員跌入「DQ 高危險區」，包括公民黨的楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及 專業議政的梁繼昌。

據報導，北京方面將會引用港區維護國家安全法第 22條第3款條文和基本法第104條褫奪楊岳橋等4人的議 員身分。 立法會原應於9月初改選，但港府以2019冠狀病毒 疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情嚴峻為由，延後選舉 至明年9月5日，並由現屆議員延任過渡一年。

泛民議員曾就延任與否舉行民調，其後有19人根據 民調願意留任過度，但至少有兩人拒絕留任，另有公民 黨的陳淑莊因為身體問題不留任。

立法會早前按照程序舉行選舉登記時，選舉主任曾 以政治理由取消楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和梁繼昌的參選資格。 但立法會延期運作後，楊岳橋等4人獲准以本屆議員身分延任。

立法會延期運作至今約有一個月，期間泛民議員經 常以點人數、長時間發言等手段拖延議會討論各種議案 ，令會議流會。（編輯：繆宗翰）