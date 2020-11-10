法渣男毆台女！回家驚見小三「5樓打到1樓」成沙包　求饒被嗆活該

圖、文／鏡週刊

就在H小姐打開家門時，赫然發現一名陌生女子坐在客廳沙發上玩手機，原來，這名女子是尼可拉斯的小三，而且早已登堂入室，取代她的位置。H小姐氣得質問對方：「妳為什麼介入我們的感情？為什麼會住在我家裡？」沒想到對方只是冷冷地回應：「我不想跟妳說，我打電話叫尼可拉斯回來。」

▲▼台北歐洲學校高階主管尼可拉斯與H小姐交往時，2人曾留下不少甜蜜合照。（圖／鏡週刊提供，下同）

氣憤的H小姐搶下女子的手機，雙方發生拉扯，此時，尼可拉斯恰好返家，看到這一幕，他立刻衝上前，狠狠地把H小姐推出門，由於尼可拉斯練過20多年的拳擊及中國功夫，出手力道之大，令她難以招架，H小姐就這樣被推倒在5樓的樓梯間。

更誇張的是，尼可拉斯並沒有收手，還追上前繼續毆打H小姐，甚至企圖把她從5樓推下4樓。H小姐邊哭邊哀求說：「你不要推我，如果我受傷的話，就不能到醫院照顧爸爸了。」尼可拉斯卻不為所動，繼續冷血地把她推下樓，甚至當她抓住扶手，以防摔倒時，對方仍使勁推了她第2把、第3把，直到她跌落4樓的樓梯間。

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