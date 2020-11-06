3歲童摔化糞池！　他跳糞水救人「全身後遺症」自掏13萬醫藥費

▲王勇將男童救起後，自己也跟著失去意識。（圖／翻攝自揚子晚報，下同）

文／CTWANT

大陸遼寧省一名退伍軍人去年陪兒子體驗高考，途中發現一名3歲男童掉進化糞池，義不容辭跳進糞坑救人，但肺部也因此遭到感染，住院治療20多天後雖沒有生命危險，卻留下了高血壓等後遺症，還必須自己承擔人民幣3萬多元（約新台幣13萬元）的醫藥費。不過，見義勇為的軍人並不後悔，認為救人本就不該尋求回報。

《揚子晚報》報導，家住遼寧葫蘆島市的王勇去年陪兒子參加高考體驗，一群家長當時在外頭閒聊，突然有人大喊「救命啊！快來人啊！孩子掉井裡去了！」王勇聞聲上前查看，赫見一名3歲男童正在化糞池裡載浮載沉，當下心生一計，趕緊解下自己的皮帶讓孩子抓住，試圖把對方拉上來。

雖然王勇反應迅速，無奈孩子只有3歲，除了拚命掙扎，根本不知道要伸手去抓皮帶；眼看著孩子不斷往下沉，王勇顧不得自身安危，撲通一聲便跳進化糞池裡救人，他當時奮力用雙腳撐住井壁，一隻手抓住縫隙，另一隻手則將孩子往上舉，過程中喝下了不少糞水，所幸孩子最後平安獲救，他也被其他人拉了上來。

王勇回憶，「剛上來時，我的鼻子、眼睛、耳朵等都沾滿了污水污泥，啥也看不清，嘔吐幾口後，實在沒力氣了就躺在地上」；被送醫治療後，王勇出現高血壓、心跳加快等症狀，加上受到化糞池裡的毒氣影響，肺部也有感染症狀，甚至有腦部損傷的可能，所幸經轉入感染科治療23天，就平安出院返家休養。

王勇救人的事跡傳開後，榮譽也隨之而來，被外界封為「連山好人」、「葫蘆島好人」等；諷刺的是，隨著新聞被外界淡忘，他不僅得自理3萬多元的醫藥費，也留下了一身後遺症。儘管王勇強調自己並不後悔，但葫蘆島市見義勇為基金會得知後，已主動聯繫上當事人，決定幫他爭取福利，絕對不讓英雄受委屈。

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