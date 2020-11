敗選前兆？CNN爆「川普考慮再戰2024」　白宮前幕僚長：絕對會

記者葉睿涵/綜合報導

在目前的美選中,拜登取得的領先優勢大於川普。CNN記者今天爆料,川普和助手們已就敗選後是否仍要參加2024年的競選做出討論。而曾任川普白宮幕僚長的駐北愛爾蘭特使穆瓦尼(Mick Mulvaney)也認為,若川普在這次的選舉中失敗的話,民眾很有可能會在2024或2028年的選舉中再次看到他的身影。

▲穆瓦尼認為,若川普在2020美國總統大選中失利,那他「絕對」會在2024年再次參選。(圖/路透)

《CNN》駐白宮記者阿科斯塔(Jim Acosta)6日凌晨3點也在推特上指出,有一位顧問告訴他,川普和助手們已經討論過若本屆敗選是否要在2024年「捲土重來」的話題,但目前沒證據證明川普是否會這麼做。

Trump and aides have had discussions about mounting a comeback run in 2024 should he lose reelection to Biden, an adviser tells me. No word whether he would do it. But the subject has come up, I'm told.