爆乳正妹坐床等！老司機激戰完超滿意　「成人體驗館」狂開大揭密

▲店家提供擬真「矽膠娃娃」供顧客解決生理需求。（圖／翻攝自網易新聞，下同）

圖文／CTWANT

對正常的單身男性來說，平時難免會有性需求，但性交易除了涉及法律問題，也有染病等潛在風險。大陸近年興起「成人體驗館」風潮，各式店家有如雨後春筍般冒出，業者主要提供擬真的成人矽膠娃娃，供顧客解決生理需求，每小時費用為人民幣99元至398元（約新台幣425元至1700元）不等，生意相當不錯。

《網易新聞》報導，早在2018年，大陸深圳就出現了租賃式的性愛體驗館，自開業至今，來「放鬆」的顧客成千上萬，接著北京、上海、杭州等城市也陸續出現類似店家，吸引不少消費者前往嘗鮮；記者實地訪查廣西一間成人體驗館，發現店內約有10個房間，每間房裡都配有1尊和真人相差無幾的矽膠娃娃。

報導指出，這些矽膠娃娃除了外型逼真，比例也完全仿照真人製作，其類型更是令人眼花撩亂，有宮廷御女、時尚白領、校服女學生和護士等，收費價格從每小時99元到398元不等；說時遲那時快，一名戴著口罩的老翁步入店內，選了99元的方案後隨即鑽進房間，直到80分鐘後才心滿意足地離開。

店家透露，來體驗的大多是打工者，他們背井離鄉，長時間在城市裡工作，有性需求很正常，卻又不敢花錢嫖娼，因此合法的成人體驗館就成了單身男性的一大福音；老闆強調，他們是正規經營，除了每天都會進行消毒，也會要求客人出示身分證，避免未成年人在館內消費體驗。





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