教室搶座位爆衝突！　染髮大叔狂嗆：我外面還有20幾個人

記者邱中岳／台北報導

臉書社團《靠北文化 Cow Bei PCCU》在日前貼出一段影片，在文化大學推廣部教室內，2名男子因座位問題與現場1名學生發生口角，男子甚至要學生「出來」，最後一名染頭髮的男子還坐在老師位置上質問現場學生，最後校方報警處理。

▲2名男子為了座位問題，到教室狂嗆佔位的男學生。（圖／畫面翻攝臉書社團《靠北文化 Cow Bei PCCU》）

警方指出，4日上午8時許，接獲文化大學推廣部報案，45歲的梁姓男子與友人，在教室內與20歲的葉姓同學等人發生口角，起因是座位問題發生爭執，最後警方派人到場，校方則表示要自己處理，於是警方抄錄雙方資料後離開。

▲2名男子狂嗆男學生「為什麼不能坐」，更直言「樓下有人在等你」。（圖／畫面翻攝臉書社團《靠北文化 Cow Bei PCCU》）

有現場學生將影片錄下，並貼在臉書社團《靠北文化 Cow Bei PCCU》上，其中梁男與友人質問葉男「為什麼不能坐」，還嗆聲「你出來，我外面還有20幾個人」。

最後其中1人還狂掀書桌，葉姓同學的2名同學在旁，還被認為「笑什麼」，對方否認還被嗆「是我誤會囉，要跟你道歉嗎？」最後還坐在老師的位子上，說「你下去，樓下有人在等你」。

染髮的男子表示，「不要在這邊吵，你下去」，最後撂下一句「15分鐘你沒下來，就不用下來」離開，現場也被其他同學拍下，有同學看不下去到外面通知校警、警方到場。

據悉，當天樓下並沒有20幾個人，而警方有到場關切後，校方表示要自行處理所以離去。據悉，爭執起因並非1人佔2人座位，而是同學幫其他晚到同學佔較好的位子所引發的爭執。

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