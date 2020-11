連發15推回擊！　華春瑩：美國才是真正的薩諾斯

▲中國外交部發言人華春瑩。(圖/CFP)

記者劉亭/綜合報導

美國國務院亞太助卿史達偉(David Stilwell)當地時間30日表示,中國在海外進行滲透作業,還將國際交流武器化。中國外交部發言人華春瑩1日在推特上連發15條推特反擊,「美國才是真正的薩諾斯(The US is the real Thanos.)」。

華春瑩指出,中國無意干涉美國的內部事務。但是,就像一個人很難改變自己的夥伴一樣,美國怎麼能去幻想改變像中國這樣一個人口接近它5倍、歷史長20倍的大國呢?

華春瑩也反擊,認為可以通過對中國的汙衊和誹謗,使美國再次強大的想法太天真了。認為可以通過挑撥離間來切斷中國共產黨和中國人民之間血肉聯繫的想法,也非常無知。

▲薩諾斯是電影中的終極魔王。(圖/《復仇者聯盟:無限之戰》劇照)

華春瑩說如果美國真的是法治國家,為什麼美國人民還在遭受員警執法過度、濫用槍支和大規模槍擊事件的困擾?為什麼要以國家安全的名義惡意打壓中國民營企業?「正是因為美國的霸權主義和霸淩主義持續存在,所以美國才敢如此肆無忌憚地歪曲事實、編造謊言。沒有人比美國更擅長影響、干涉和脅迫」。

華春瑩認為,史達偉對中國的誹謗和攻擊太瘋狂了,已經遠遠超出了國與國關係的底線,以及做一個正派人的基本要求。在史達偉先生演講中提到的所有領域,美國才是真正的薩諾斯。美國沒有必要把自己偽裝成受害者。

而對於疫情,華春瑩說,謊言重複一千次終究還是謊言。新冠病毒的起源尚不清楚,但中國應對新冠肺炎疫情的時間線是明確的,經得起時間和歷史考驗。美國很擅長實施攻擊中國戰略,但在面對現實和處理新冠疫情方面卻很糟糕。