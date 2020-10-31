怨老公不恩愛：守活寡8年！人妻受不了喊離…法庭脫口一句結局逆轉

▲台南人妻指控丈夫讓她過了8年無性生活，還對她不理不睬，提出離婚訴訟。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台南報導

台南一名人妻指控丈夫拒絕她的求歡，雙方8年婚姻生活她幾乎是「守活寡」，又對她實施冷暴力，向婆婆尋求幫忙也只獲得對方要她忍耐的回應，讓她心冷決定提出離婚訴訟。但人夫喊冤，強調自己十分疼愛老婆，是老婆自己離家出走。法院審理時，人妻突然自爆有小王，當場打腫自己的臉，輸了這場離婚訴訟。

人妻主張，丈夫婚前積極追求她，讓她懷抱與丈夫共組幸福家庭的憧憬，沒想到新婚當天，丈夫竟然拒絕與她行房，還抗拒所有親密互動，2人結婚8年來幾乎是無性生活，讓她幾乎過著「守活寡」的日子，沒有性福、幸福可言，她婚後想要生小孩,，藉此增進雙方的感情，但卻遭到丈夫拒絕，如果主動向丈夫求愛，對方甚至會動怒，並出現暴力行為，例如踢椅子、將她壓在地上。

人妻表示，她多次向婆婆哭訴，尋求幫助，但婆婆卻叫她忍耐，讓她心灰意冷，另外，婚後丈夫不但不陪她參加宗教活動，甚至在回婆家時，對她不理不睬，近5年更一概拒絕參加她的家族活動，讓她對這段婚姻深感無力，她曾請母親代為出面向丈夫提離婚卻遭拒絕，她只好提出離婚訴訟。

對此，人夫則喊冤指出，近期是妻子離家出走，夫妻倆才沒有住在一起，且婚後他從來都不曾對妻子動粗，甚至可說是十分疼愛、敬重，他的工作所得也幾乎全部都交給妻子，身邊僅留幾千元花用，他自認為自己已經克盡為人夫的職責，反倒是妻子故意拒絕履行同居義務，如果因此造成婚姻有名無實，也是老婆應該要負責。

台南地方法院審理時，人妻竟脫口而出「我有外遇對象」，法院綜合2人說法及相關事證後認為，人妻不思在婚姻生活中與丈夫良性互動及溝通，反而離家在外面發展不當交友關係，任由婚姻關係持續惡化，還向法院提起離婚請求，可見她的行為才是真正在傷害夫妻情誼，將她的訴訟駁回。