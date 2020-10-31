　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

怨老公不恩愛：守活寡8年！人妻受不了喊離…法庭脫口一句結局逆轉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲分手,離婚。（圖／取自Pixabay）

▲台南人妻指控丈夫讓她過了8年無性生活，還對她不理不睬，提出離婚訴訟。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台南報導

台南一名人妻指控丈夫拒絕她的求歡，雙方8年婚姻生活她幾乎是「守活寡」，又對她實施冷暴力，向婆婆尋求幫忙也只獲得對方要她忍耐的回應，讓她心冷決定提出離婚訴訟。但人夫喊冤，強調自己十分疼愛老婆，是老婆自己離家出走。法院審理時，人妻突然自爆有小王，當場打腫自己的臉，輸了這場離婚訴訟。

人妻主張，丈夫婚前積極追求她，讓她懷抱與丈夫共組幸福家庭的憧憬，沒想到新婚當天，丈夫竟然拒絕與她行房，還抗拒所有親密互動，2人結婚8年來幾乎是無性生活，讓她幾乎過著「守活寡」的日子，沒有性福、幸福可言，她婚後想要生小孩,，藉此增進雙方的感情，但卻遭到丈夫拒絕，如果主動向丈夫求愛，對方甚至會動怒，並出現暴力行為，例如踢椅子、將她壓在地上。

人妻表示，她多次向婆婆哭訴，尋求幫助，但婆婆卻叫她忍耐，讓她心灰意冷，另外，婚後丈夫不但不陪她參加宗教活動，甚至在回婆家時，對她不理不睬，近5年更一概拒絕參加她的家族活動，讓她對這段婚姻深感無力，她曾請母親代為出面向丈夫提離婚卻遭拒絕，她只好提出離婚訴訟。

對此，人夫則喊冤指出，近期是妻子離家出走，夫妻倆才沒有住在一起，且婚後他從來都不曾對妻子動粗，甚至可說是十分疼愛、敬重，他的工作所得也幾乎全部都交給妻子，身邊僅留幾千元花用，他自認為自己已經克盡為人夫的職責，反倒是妻子故意拒絕履行同居義務，如果因此造成婚姻有名無實，也是老婆應該要負責。

台南地方法院審理時，人妻竟脫口而出「我有外遇對象」，法院綜合2人說法及相關事證後認為，人妻不思在婚姻生活中與丈夫良性互動及溝通，反而離家在外面發展不當交友關係，任由婚姻關係持續惡化，還向法院提起離婚請求，可見她的行為才是真正在傷害夫妻情誼，將她的訴訟駁回。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」
快訊／才當房仲幾天　成大電機博士生自殺身亡
快訊／35歲韓女星家中身亡　媽媽陳屍在旁
秀姑巒溪驚見「人彘」！　他見屍連做9天惡夢
女大生遺體發還家屬　檢方誓言：絕對要讓不法者付出代價！
出遊與友同房…深夜聽到呻吟、棉被晃動！她尷尬通知閨蜜夫
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

棄屍地僅離家「10分鐘」！　變態魔梁育誌全挑沒路燈地點下手

快訊／成大電機博士生自殺身亡　「念書壓力大」才當房仲幾天

遭毆打想開槍洩恨　他連拉滑套卻卡不停...砰！突擊發嚇跑自己

歸仁分局長楊慶裕調保安科長　女大生命案5高階警官異動　

牙醫前男友結婚！她「新娘不是我」大鬧診所：讓你變冥婚…下場曝

女大生命案路燈亮不亮受重視　宜蘭市花70萬更換43盞LED路燈

苗栗女「考試完太累」開車暴衝　狂踩油門連撞3車送醫

花蓮秀姑巒溪「人彘」男屍…頭髮全不見！他見屍連做9天惡夢

畫面曝光！金山無人車滑10米撞路人衝小吃攤　如幽靈自動駕駛

快訊／高雄大寮「田裡驚見男焦屍」！全身漆黑腐爛　目擊民眾嚇壞

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

40片雞排一次煎！金黃外皮肉超嫩 搭配「大鍋現炒」鐵板麵淋特調醬汁

馬國女大生慘遭隨機性侵殺害！　母心碎喊：我只要我的女兒回來

他帶師姐顯場燒紙錢「衣服都穿了」 女大生母見直播崩潰：爸媽都愛妳

李國毅否認「家事顯赫」：我怕被綁架！　梁以辰取消關注連晨翔「怕沒有人追」

女遛狗不牽繩！新住民兒被追嚇　討道歉反被嗆「大陸人就是要錢」

棄屍地僅離家「10分鐘」！　變態魔梁育誌全挑沒路燈地點下手

快訊／成大電機博士生自殺身亡　「念書壓力大」才當房仲幾天

遭毆打想開槍洩恨　他連拉滑套卻卡不停...砰！突擊發嚇跑自己

歸仁分局長楊慶裕調保安科長　女大生命案5高階警官異動　

牙醫前男友結婚！她「新娘不是我」大鬧診所：讓你變冥婚…下場曝

女大生命案路燈亮不亮受重視　宜蘭市花70萬更換43盞LED路燈

苗栗女「考試完太累」開車暴衝　狂踩油門連撞3車送醫

花蓮秀姑巒溪「人彘」男屍…頭髮全不見！他見屍連做9天惡夢

畫面曝光！金山無人車滑10米撞路人衝小吃攤　如幽靈自動駕駛

快訊／高雄大寮「田裡驚見男焦屍」！全身漆黑腐爛　目擊民眾嚇壞

全大運／林詩亭百欄13秒04比亞運金牌還快　緊追60年全國紀錄

棄屍地僅離家「10分鐘」！　變態魔梁育誌全挑沒路燈地點下手

3歲男童幼稚園「跳樓」！將門反鎖窗台墜下…樓下老師尖叫一片

二寶媽難當！　劉香慈吃飯用吞的：每天都像打仗

快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」

遭小熊買斷合約　列斯特買爆3466罐啤酒感謝芝加哥球迷支持

新冠肺炎防疫有功！　健保署 「口罩供需資訊平台」獲獎

反對同志大遊行！一柱擎天姐開罵「真噁心」：世界上只能一男一女

全智賢駕馭羽絨衣、雙腿像筷子般瘦　3招必學穿搭計

爽嗑鮮蚵、大白蝦！台中霸氣活海鮮鍋物　還有飲料冰淇淋無限續

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

社會熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

女大生母認屍　跌坐地上悲喊愛女名字

女大生遇害　她感慨：路用一條人命才照亮

快訊／女大生被擄殺！歸仁分局長遭拔官

即／女大生雙親抵台　媽媽痛哭認屍

即／女大生媽媽凌晨認屍　哭倒丈夫懷中

賭場教父「加蚋慶」小三家門口遭槍擊亡　竟是外甥買凶

轟長榮大學狀況外　女大生母：自己上網查派出所電話問

見隔床呻吟+棉被猛晃　她尷尬通知閨蜜夫

女大生雙親獲死亡證明　母悲喊愛女名

更多熱門

相關新聞

Keanna認了！手臂新刺青透露愛的訊息：難分難捨

Keanna認了！手臂新刺青透露愛的訊息：難分難捨

藝人謝和弦以及前妻Keanna在今年9月中簽字離婚，而就在離婚滿月的時候，Keanna獨家接受《ETtoday新聞雲》當面採訪，透露離婚之後的心情，她說很好！而且還在採訪當天，在自己的雙臂刺青，分別是兩顆愛心，代表「難分難捨」，不過這個圖並不是新歡、也不是舊愛，而是代表自己的父母。

5年性冷感！渣夫怨「陪產畫面太血腥」還偷吃

5年性冷感！渣夫怨「陪產畫面太血腥」還偷吃

女房東「突現客廳一邀約」　他動心：翹起2次

女房東「突現客廳一邀約」　他動心：翹起2次

妻養家、顧失智婆婆累倒　夫冷淡嫌煩

妻養家、顧失智婆婆累倒　夫冷淡嫌煩

離婚遭姊夫嘲諷　大甲男持雙菜刀追砍

離婚遭姊夫嘲諷　大甲男持雙菜刀追砍

關鍵字：

離婚無性生活守活寡

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

魏如萱彩排一半「2小孩突跑到台前」

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

單親媽窮到剩28元！1通電話秒變年收6億CEO

Sandy「金鐘獎盃放地上」掀戰！

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

潘逸安嫩妻「爆乳白紗」太犯規！　籌辦婚禮累翻：瘦到39公斤了

更多

最夯影音

更多
長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」
回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面