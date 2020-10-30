日AV女優驚傳遭搶！3少年闖住宅搶600萬...一劍浣春秋曝：被盯上了

▲案件發生於目黒區最具代表性的高級公寓。（示意圖／取自免費圖庫Pixino）



實習記者劉雪兒／綜合報導

日本目黑區的一棟高級公寓發生強盜案，3名偽裝成快遞員的少年闖入民宅，並威脅女屋主交出錢財，搶走了600萬日幣（約台幣168萬）的現金，而被搶的女主人，家中藏有一大筆現金是一大亮點，不過更大的亮點在於，其身份竟是一名AV女優，使得這起案件引發民眾特別關注。

根據日媒Excite報導，事情發生在26日早上10：30時左右，被害者是日本AV界小有名氣的女優里美ゆりあ（里美優莉亞），而3名少年從她的保險箱內拿走600萬現金後，便開車逃離現場，她當下便趕緊報警處理，後來警方成功在5個小時內抓到搶匪。

▲里美ゆりあ（里美優莉亞）被搶600萬。（圖／取自免費圖庫Flickr）



對此，AV教主「一劍浣春秋」表示，自己原本還不相信「AV女優愛把賺來的錢財，兌換成現金，並收藏在家裡」的傳言，直到上網查證之後，才驚覺這一切是真的，基本上很少人會這麼做，這或許就是她們異於常人的地方。而整起事件罪詭異的地方是，故意扮成快遞員或查看電表的障眼法，已經是日本新興的犯罪現象，但搶匪們竟然知道里美優莉亞住宅地址，且在家中收藏大筆現金的習慣。

他還進一步分析說，這起案件疑點重重，有很多值得調查的地方，應屬於「計劃性犯罪」，簡單說就是被盯上了，再加上里美優莉亞住在目黒區最具代表性的高級公寓，全高45層樓再加上地下兩層樓的停車場，租金約新台幣9.5至21.8萬。