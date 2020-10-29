空姐爆周旋多男「床單留不明液體」　爆綠未婚夫：花了我430萬！





▲海南航空空姐被爆出劈腿多男，欺騙未婚夫。（圖／翻攝自微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸網路流傳一篇海南航空空姐劈腿文章，一名網友表示，花了1百萬人民幣（約430元新台幣）和未婚妻談戀愛，卻發現她不但同時和多名男子交往，還帶機組的副駕駛回家睡覺，在床上留下神秘液體，但對方卻毫無悔意，一氣之下他就把影片證據公佈自爆家醜。

在《海南航空乘務員莊xx騙我》文章中，男網友指出，莊姓女友多次和長沙前男友及哈爾濱前男友見面，但都騙他是和同事一起，被揭穿後承認，但在原諒對方之後又發現，她帶海航副駕駛同事多次回家過夜。

男網友表示，自己在莊姓女友身上花了許多錢，8月初女友發訊息說「我們結婚吧」，但8月5日就和其他男人一同過夜了；他6日不小心看到女友手機微信小號，一名曾姓副駕駛還叫女友「小野貓」。

但之後男網友相信女友什麼都沒有做，兩人在8月中合好後，還一起挑婚戒、買各種傢俱，自己也在8月底離婚。男網友在9月初發現，莊姓女友多次帶曾姓同事回兩人同居家中過夜，衝回去蒐集證據，「兩把牙刷都是濕的，床上、地毯上、毛髮、頭髮，床單上液體痕跡、液體殘渣 、避孕套等照片、影片證據」。

男網友指出9月10日淩晨2時46分，女友說若曝光事情真相她就要跳樓自殺。莊媽媽9月10日出面勸和，「原諒她，她做的不對！以後堅決不會這樣，給她機會，她永遠不會這樣！必須對愛情忠貞」，讓兩人以後好好過日子，婚前事情一筆勾銷。

但莊姓女友之後徹底毀婚，男網友氣憤找上自媒體，拿出影片、照片等證據，當面對質。莊姓女友表示，真的沒有騙男友，當時是真的想結婚了，「我有毛病，我是找不到男朋友嗎」，覺得兩人感情很好，事情可以和平解決，花的錢也都可以還他。