拜登勝選率遠低於希拉蕊　川普連勝機率高！

▲川普正在積極辦造勢大會。（圖／CFP）

實習記者李芸／綜合報導

2020美國總統大選剩不到一個星期，大家都非常關切到底誰會勝選，而大多數美媒民調都指出拜登將會勝選。不過2016年美國就發生過民調跟投票結果完全不一樣的狀況，當時民調指出，希拉蕊勝選率遠超過川普，但最後卻被逆轉。

今年拜登的勝選率民調卻比希拉蕊來的低，民主黨的支持者擔心同樣的的情況會不會重蹈覆轍，民調中心則出來表示，拜登這次勝選率低於希拉蕊是因為這次數據更精準。他們表示，上次做民調時很多人都是搖擺不定，投票前最後一天才知道要投誰，加上民調中大多數人都是有大學文憑的，他們疏忽掉沒有大學文憑的選民也採納不夠多白人的意見，而絕大部分沒有大學文憑的白人都投給川普，今年他們有特別留意以及修改這點，親共和黨的福斯新聞（Fox News）近期民調也顯示拜登的支持度是高於川普的。

美國現在疫情還沒趨緩，但多項民調顯示，美國人最關注的議題其實並不是疫情，而是法律、秩序以及經濟，而這幾項都是川普的強項。川普的票並非全來自於白人，他在黑人族群中獲得15%的支持率，在西裔族群中更是獲得40%的支持率。他上任後也實踐了許多承諾，例如向中國加徵關稅、退出《巴黎氣候協議》、退出伊朗核協議、撤軍阿富汗。這些都是以往候選人的政策但川普是首位達成的人，這也讓他擄獲大批選名的心。儘管目前川普的各項數據都低於拜登，但重現4年前奇蹟的機會其實相當的大。

