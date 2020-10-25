超前部署後疫情時代！航港局、師大聯手培育「雙語海運人才」

▲航港局、師範大學簽署合作備忘錄。（圖／航港局提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，海運大受打擊，交通部航港局舉辦「後疫情時代‧海運新秩序」國際研討會，並與師範大學共同簽署海運人才國際化合作備忘錄，盼能實現人本交通、產業興利等政策目標。

航港局舉辦後疫情時代‧海運新秩序國際研討會，就全球供應鏈重建與藍色公路海洋觀光等課題，探討臺灣海運產業在新冠肺炎疫情衝擊下的挑戰與機會，會中聚集國內外海運相關領域的產官學研專家逾200人與會。

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交通部次長祁文中表示，2020年是一個特別的年度，在中美貿易戰持續延燒的同時，新冠肺炎不僅影響全球經濟，受到邊境管制影響，造成郵輪產業及國際觀光幾乎全面停滯，幾個大的趨勢也正改變跨國企業全球供應鏈的布局。

▲▼航港局舉辦「後疫情時代‧海運新秩序」國際研討會。（圖／航港局提供）

祁文中表示，跨國企業從全球分工逐漸走向區域分工，跨國供應鏈朝向「分散多區域化」及「在地化」兩個方向發展；企業的「即時生產」(Just in time, JIT)模式轉向為「預先生產」(Just in case, JIC)；AI、IoT以及5G等科技讓智慧生產技術日趨成熟，讓生產基地移回消費地周邊，也改變了消費型態。

航港局表示，海運產業受世界經濟景氣影響萎靡不振，在海運產業界的共同努力之下，直到今年第3季，微笑曲線邁向上揚趨勢，目前正值疫情時期，恰好是強化自我能力的時候，盼我國海運產業掌握後疫情時代全球供應鏈重整的契機，成為全球供應鏈重要的一環。

航港局於會中與師範大學吳正己校長共同簽署海運人才國際化合作備忘錄，落實「深化雙語能力及國際視野」人才加強培育的政策，盼透過研討會聽取各界意見，在後疫情時代務實地推動航運產業升級，全面優化海運服務環境。