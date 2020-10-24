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快訊／北市小客車自撞分隔島「4人受困車內」　警消搶救3人送醫

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▲▼ 自小客車撞上分隔島，警消救出3人，其中2人緊急送醫。（圖／畫面翻攝臉書《我是萬華人》）

▲自小客車撞上分隔島，警消救出4人，其中3人緊急送醫。（圖／畫面翻攝臉書《我是萬華人》）

記者陳豐德、邱中岳／台北報導

北市中華路與愛國西路口，在24日下午5時許，1台自小客車不慎開上分隔島，整台車當場橫躺在路中央，警消獲報後緊急前往協助，最後將車4人救出。

警方指出，車上4人被救出後，3人輕傷緊急送往醫院觀察，目前警方也將現場排除恢復交通順暢。

警方調查，70歲的李姓駕駛開車，由中華路北往南行駛，在變換車道不慎自撞分隔島導致翻車，李姓駕駛則酒測值為0。

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