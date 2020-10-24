禽獸父親！女兒罹心臟病恐猝死　鬼父硬上嗆「到閻羅王那裡再說」

▲台北1名禽獸父親不顧親生女兒罹心臟病剛出院、隨時有猝死可能，竟對其性侵，女兒趁父親出門後逃走求救並驗傷報警。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市1名父親大明（化名，46歲），2018年間竟不顧女兒小可（化名，26歲）患有心臟病且隨時有猝死可能，竟趁小可睡覺時將她性侵得逞，遭依《強制性交罪》起訴。雖然父親否認性侵，反控小可陷害他，但因小可身上、下體都採集到父親的DNA，法官認定父親犯行，將他判處5年6個月有期徒刑。

判決書指出， 2018年5月初，小可因心臟病住院，6月初出院後，暫住在父親承租的套房。父親明知小可因病身體虛弱，6月21日下午1時許，竟趁她睡覺時，爬上床強行脫去小可衣物，霸王硬上弓。

過程中，小可問父親「為什麼要這樣？」沒想到他竟回答女兒「下輩子再還妳，到閻羅王那裡再說！」小可當時因心臟病，四肢無力無法反抗，遭父親性侵得逞，還射精在她的胸部及腹部。事後，小可趁父親出門，趕緊打電話向男友求救，收拾行李後坐計程車離開，接著在友人陪同下到醫院驗傷、報警。

不過，父親在庭上全盤否認犯行，還辯稱是女兒陷害他；強調6月21日當天下午他因毒品案在北檢開庭，回到家時女兒已離去，不可能犯案。

▲獸父趁女兒因病身體孱弱無力抵抗，霸王硬上弓，還嗆「到閻羅王那裡再說」，最後遭法官判刑5年6個月。（圖／翻攝Pixabay）

但全案經調查後，小可到醫院驗傷時，在胸部、下體採集到的DNA與父親相符；且小可住院時的病歷記載「有隨時猝死可能」、「經診斷為心臟衰竭」，案發當天卻冒著生命危險，突然離開父親住處，法官認為顯然遭遇重大事件。

至於父親所稱當天因毒品案接受偵訊，有不在場證明等說詞，法官認為，大明的套房距離北檢不遠，犯案後再出庭時間充裕，故拒絕採信其說詞，依《強制性交罪》判5年6月有期徒刑。可上訴。

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