遭男客戶嫌穿得不夠露　正妹業務被要求「潛規則」…不敢回嘴

圖文／鏡週刊

兩性平等權觀念抬頭多年，不過至今避免物化女性觀念仍有待進步。一位女網友在臉書「爆怨公社」透露，最近去拜訪男客戶時，竟被對方以輕挑口氣性騷擾「潛規則」，沒想到回到公司還被網友以相同語氣開玩笑，讓她氣憤直言「現在穿什麼都是有罪嗎？」

女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，因工作關係去拜訪男客戶，孰料，被對方抱怨穿得不夠露，甚至還輕挑的跟她說，「應該要低胸與短裙，這樣才有業績嘛，我才會想買你們家東西啊」，讓原PO當下聽完，感到不被尊重且污辱。

原PO透露，當下聽完客戶言論，腦中空白且四肢發冷到想吐，但礙於代表公司也不敢回嘴，但怒批該言論「叫性騷擾」，沒想到回到公司後，又發現網友在她臉書照片留言「遮什麼遮？只不過是奶子，妳以為鑲鑽嗎？」讓她瞬間斷理智線，氣轟：「到底，欠了這些人什麼，尊重兩個字會不會寫，很差勁。」

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文章一曝光，秒掀起大票網友關注，不少網友紛紛表示，「真的很多男人不懂什麼叫尊重女生，把下流當有趣」「在意你就輸了...酸民無所不在」「我也碰過類似這種嘴賤的，真的很想揍下去」「這個真的不是開玩笑，是在性騷擾了」「提告對方賺年終」。

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