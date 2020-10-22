ㄇ字型趴地！西門町撿錢哥專勾夾娃娃機下硬幣　一個周末得百元

▲撿錢哥出沒在西門町商圈的夾娃娃機店。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市西門町的夾娃娃機店最近出現一位撿錢哥，鎖定民眾掉落的10元銅板。夾娃娃機店家也證實，確實有男子會來撿零錢，平均每周就能撿到100多元。律師則表示，因這些錢是民眾掉落物，民眾如果因為撿不到不想要了，事後由其他人取得就不違法。

《東森新聞》直擊，這名男子跪趴在夾娃娃機前，上半身彎到不能再彎，頭幾乎快貼到地面，身體呈現「ㄇ」字型，手上還拿著疑似鼓棒，要找掉落在機台下的10元銅板。他撿了一陣子，還會站起來休息一下，數一數手上10元銅板數量，目測金額大約有100元，接著他又騎著腳踏車，往另一家夾娃娃機店行動。

▲▼撿錢哥跪趴在地撿零錢。（圖／東森新聞）

夾娃娃機店員工江先生說，自拍棒的前頭會方便他們刮出來很多東西，其實他們真的很專業，報警過一陣子又會再來；周末過完有時候地板上的錢比較多，他們可能就會拿到100多元，平日的話有可能撈個5、60元。

店家再無奈卻也只能容忍，因這些錢是民眾掉落的，也不是店家持有，光是單一家店一個月累積下來民眾掉落的零錢就可能破千元。其實一般小型夾娃娃機台相對比較輕，也較容易移動，因此為了預防有心人士移動機台，通常在機台下方會裝設角鐵固定。

對於撿錢哥的行為，律師丁昱仁說，硬幣掉進機台下，《民法》上會認為民眾可能是拋棄、不想要了，因此硬幣會變成無主物，任何人只要誰先取得，就能有硬幣所有權。

▲▼撿錢哥撿零錢不違法。（圖／東森新聞）

