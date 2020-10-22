　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

ㄇ字型趴地！西門町撿錢哥專勾夾娃娃機下硬幣　一個周末得百元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

ㄇ字型趴地面！西門町撿錢哥專勾夾娃娃機下硬幣　一個周末得百元。（圖／東森新聞）

▲撿錢哥出沒在西門町商圈的夾娃娃機店。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市西門町的夾娃娃機店最近出現一位撿錢哥，鎖定民眾掉落的10元銅板。夾娃娃機店家也證實，確實有男子會來撿零錢，平均每周就能撿到100多元。律師則表示，因這些錢是民眾掉落物，民眾如果因為撿不到不想要了，事後由其他人取得就不違法。

《東森新聞》直擊，這名男子跪趴在夾娃娃機前，上半身彎到不能再彎，頭幾乎快貼到地面，身體呈現「ㄇ」字型，手上還拿著疑似鼓棒，要找掉落在機台下的10元銅板。他撿了一陣子，還會站起來休息一下，數一數手上10元銅板數量，目測金額大約有100元，接著他又騎著腳踏車，往另一家夾娃娃機店行動。

ㄇ字型趴地面！西門町撿錢哥專勾夾娃娃機下硬幣　一個周末得百元。（圖／東森新聞）

▲▼撿錢哥跪趴在地撿零錢。（圖／東森新聞）

ㄇ字型趴地面！西門町撿錢哥專勾夾娃娃機下硬幣　一個周末得百元。（圖／東森新聞）

夾娃娃機店員工江先生說，自拍棒的前頭會方便他們刮出來很多東西，其實他們真的很專業，報警過一陣子又會再來；周末過完有時候地板上的錢比較多，他們可能就會拿到100多元，平日的話有可能撈個5、60元。

店家再無奈卻也只能容忍，因這些錢是民眾掉落的，也不是店家持有，光是單一家店一個月累積下來民眾掉落的零錢就可能破千元。其實一般小型夾娃娃機台相對比較輕，也較容易移動，因此為了預防有心人士移動機台，通常在機台下方會裝設角鐵固定。

對於撿錢哥的行為，律師丁昱仁說，硬幣掉進機台下，《民法》上會認為民眾可能是拋棄、不想要了，因此硬幣會變成無主物，任何人只要誰先取得，就能有硬幣所有權。

ㄇ字型趴地面！西門町撿錢哥專勾夾娃娃機下硬幣　一個周末得百元。（圖／東森新聞）

▲▼撿錢哥撿零錢不違法。（圖／東森新聞）

ㄇ字型趴地面！西門町撿錢哥專勾夾娃娃機下硬幣　一個周末得百元。（圖／東森新聞）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
全班有餅乾唯獨1人沒有！台南幼師被告上教育局　尪委屈PO真相
快訊／颱風甩水氣！新北基隆升級「大豪雨」　台北宜蘭豪大雨
高雄2女大生上「醫師富二代交友網」狂約　慘遇偽小開淪「假正宮
警兒涉性侵「草屯分局」40天後又發文：留言違法就刪！　網怒灌
少女遭集體性侵！女檢一句話救了她　多年後感動相遇：我讀大學了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嫌太冷沒給被子蓋！病患急診狂罵護理師　「手一舉起來」27萬飛了

ㄇ字型趴地！西門町撿錢哥專勾夾娃娃機下硬幣　一個周末得百元

南投警父兒涉性侵！縣府要求刪文　巴哈：還用密件是有多怕？

少女控3男輪流性侵拍片！　畫面揭露「性愛姿勢」結局大逆轉

警兒涉性侵「草屯分局」40天後又發文：留言違法就刪！　網怒灌爆

20歲少女開趴眼上吊！　毒男送錯「黑道急救站」害死她

桃園少輔院上演監獄風雲！20名院生拆窗砸燈管　5名管理員掛彩

銀行界劉德華涉偷拍15.8G激戰片！小三排到小十三　認半年外遇3次

「一條線」比基尼辣妹長灘島被酸　怒告名醫求償240萬結局出爐

少女遭集體性侵！女檢一句話救了她　多年後感動相遇「我讀大學了」

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

直擊殯儀館！她曝命運化妝師日常 牽手送亡者：幫遺體恢復生前容貌

iPhone12開箱！超廣角夜拍吸睛 支援全台5G信號...實測網速超快

猴老大帶小弟闖入雲林淵明國中　猴群校園中開趴搶食不成還爆氣

楊丞琳跳舞大爆汗「決定一週後洗頭」　CUE李榮浩「反正枕邊也沒有人」

嫌太冷沒給被子蓋！病患急診狂罵護理師　「手一舉起來」27萬飛了

ㄇ字型趴地！西門町撿錢哥專勾夾娃娃機下硬幣　一個周末得百元

南投警父兒涉性侵！縣府要求刪文　巴哈：還用密件是有多怕？

少女控3男輪流性侵拍片！　畫面揭露「性愛姿勢」結局大逆轉

警兒涉性侵「草屯分局」40天後又發文：留言違法就刪！　網怒灌爆

20歲少女開趴眼上吊！　毒男送錯「黑道急救站」害死她

桃園少輔院上演監獄風雲！20名院生拆窗砸燈管　5名管理員掛彩

銀行界劉德華涉偷拍15.8G激戰片！小三排到小十三　認半年外遇3次

「一條線」比基尼辣妹長灘島被酸　怒告名醫求償240萬結局出爐

少女遭集體性侵！女檢一句話救了她　多年後感動相遇「我讀大學了」

翡翠水庫壩頂今實施人工增雨　助增加石門水庫集水量

沒企業敢用他！侏儒症患者開火鍋店圓夢爆紅　諧音取名有意義

逾4000萬人提前投票！美國選民積極支持候選人　川普拜登加緊造勢

日職／陳偉殷再繳優質先發　還是拿不到勝投日網友急道歉

快訊／美國家情報總監：證實俄羅斯和伊朗干預總統大選　恐嚇選民

嫌太冷沒給被子蓋！病患急診狂罵護理師　「手一舉起來」27萬飛了

瘦子「N年前服飾店打工」遭店長酸沒搞頭！　挺過見骨爆血車禍翻身

小手機回歸主流？蘋果推「史上最小」mini款　 iPhone 12掀2大旋風

快訊／颱風甩水氣！新北基隆升級「大豪雨」　台北宜蘭豪大雨

瘋電影／花木蘭　每個人都可以是戰將女性當自強

黃金獵犬輕靠3周娃拍全家福❤ 溫柔眼神露出滿滿愛：當哥哥惹

社會熱門新聞

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

少女遭集體性侵　女檢一句話救了她

銀行界劉德華外遇　妻曝15.8G激戰片

即／高雄深夜驚傳槍響　嫌犯拒捕開槍輕生

2女大生上「醫師小開網」交友　慘遇假小開

欠4000元嗆「快開槍」　他右大腿真的中彈

科技千金嫁窮男！長跑9年送房幫創業　他竟爽戰弟媳

屁孩逼車惡整狂笑　遊覽車忍讓保45條人命

南投警兒涉性侵女同學　草屯分局：違法者刪留言！

「一條線」比基尼辣妹告名醫　結局出爐

超辣女主持被衝撞揉胸　嫌：背包撞的

少女控3男性侵拍片！「姿勢曝光」翻轉案情

更多熱門

相關新聞

即／西門町持刀捅人案　3嫌三重落網

即／西門町持刀捅人案　3嫌三重落網

西門町漢口街一帶發生民眾鬥毆事件，過程中造成一名宋姓男子（24歲）右腹部遭歹徒持刀刺傷，所幸經警消緊急送醫搶救後目前並無生命危險，警方訪查目擊者及周邊店家，鎖定這場鬥毆持械傷人案件是3名男子所為，歹徒持刀刺傷宋男後駕車逃逸。

西門町派出所慘遭尿攻！醉男掏槍連環射

西門町派出所慘遭尿攻！醉男掏槍連環射

與友逛街爆衝突　男腹部中刀倒地

與友逛街爆衝突　男腹部中刀倒地

西門町濺血！　年輕男遭多人圍毆「腹部中刀」血流滿地

西門町濺血！　年輕男遭多人圍毆「腹部中刀」血流滿地

西門町婦「拖行遛貓」　網批虐待

西門町婦「拖行遛貓」　網批虐待

關鍵字：

夾娃娃機西門町

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

楊銘威長髮剪光！炎亞綸：這是誰

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

「最強奶媽」被直指賣淫！自曝價碼：是30萬

少女遭集體性侵　女檢一句話救了她

全家找不到貓　媽開罐微波爐冒頭

更多

最夯影音

更多
老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別
東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面