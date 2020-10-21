快到「讓人暈倒」！越南妹揭台灣男「保護女生一小動作」：超貼心

▲越南妹公開台越男生差異。（影／翻攝自YouTube）



記者崔子柔／綜合報導

除了外籍配偶外，近年也有不少來自東南亞的學生、上班族選擇到台灣生活，促成更多對異國戀佳偶。來自越南的YouTuber「XiaoYang」先前就指出，台灣男生讓她享受到從未有過的貼心，但在追女生這件事「快又急」！

XiaoYang來台唸書一段時間，累積不少台灣友人，她提到第一個讓她有好印象的舉動，與台灣男生並肩走在馬路上，對方會主動讓女生走在內側，而且就算是普通朋友也會這麼做，讓她驚訝又感動，直呼「從沒受到這樣簡單的關心」。

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XiaoYang也比較越南男生和台灣男生追女生的習慣，她指出，越南男生願意花好幾年追求一個心儀的對象，但台灣男生就不同了，告白後失敗一次幾乎都會放棄，再另外找新對象，「追女生的速度快到暈倒」。

XiaoYang補充，越南男生為了證明自己的心意，會在各個節日給追求的對象送上鮮花，甚至是更貴重的禮物也有，不過這在台灣男生身上就比較少見，她也說曾有人跟她解釋，是因為還沒有正式交往，如果後來還是一場空，付出的時間或金錢都白費了。

XiaoYang提到，台灣男生常說「不要幫別人養老婆」，這句話大概就反映了2國間送禮習慣的差異。不少台灣男生看了影片後留下切身經驗，「台灣追一個女生如果花上好幾年那就是笨蛋了，因為不可能追得到的，我就曾經是那種笨蛋」、「越南妹可能不知道台灣有性騷擾防治法，連曖昧都會被告，兩人開心上賓館都會被女生後來告了，性騷擾防治法被無限擴大了，真的不要怪台灣男生所謂現實」、「在交往的關係下送貴重的物品雙方都會有壓力了，遑論沒交往的前提」、「真的想說，女生拒絕就是拒絕，不要再追了；今天會心動就是會心動，不會就是不會。男生不要把自己搞得像變態」。

▼台灣男生湧入留言。（圖／翻攝自YouTube）

