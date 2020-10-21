潮流界夢幻逸品「SK-II青春露街頭藝術限量版」美慘了！鐵粉快趁2020百貨週年慶3色全包

▲SK-II青春露與潮流界攜手打造前衛感十足的夢幻逸品「SK-II青春露街頭藝術限量版」。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

紅遍全球的SK-II青春露近期再度挑戰美麗新高度，與潮流界攜手打造前衛感十足的夢幻逸品「SK-II青春露街頭藝術限量版」，一口氣推出3款美炸的塗鴉藝術包裝，意圖使人選擇障礙發作！加上知名女演員綾瀨遙、好萊塢女星克蘿伊· 摩蕾茲（Chloe Moretz）、與潮流創作歌手竇靖童隔空詮釋截然不同的時髦感，成為今年最潮保養話題之一，懂買的青春露鐵粉已準備趁2020百貨週年慶直接包色，持續晶瑩剔透一整年。

青春露街頭藝術限量版潮時髦 東西方3大女星攜手演繹大吸睛

SK-II青春露為肌膚帶來的無限魅力風靡全球，頂著神仙水美名，不只要走在時尚最前線，更要打破常規、勇於突破。最新廣告形象影片邀請到綾瀨遙、克蘿伊摩蕾茲及竇靖童三位不同領域卻各自閃耀迷人的女星，影片中三人置身於融合街頭藝術元素的交匯時空，在色彩斑斕的世界中獻上歌舞表演，而背景樂更是混音日、英、中三種語言，生動演繹瑪麗亞 · 凱莉經典名曲《Fantasy》，傳遞全新SK-II青春露街頭藝術限量版擴大美麗無限可能的精神，與全球粉絲一同感受PITERA™的神奇力量。

「SK-II青春露街頭藝術限量版」推出的3款塗鴉藝術外包裝，從黑白簡約風、黃色拼接字母風格到繽紛的噴墨撞色塗鴉，每一款都潮時髦又搶眼～實在太欠買！這次SK-II青春露街頭藝術限量版更精心挑選了贈禮組合，結合街頭藝術與日本傳統包裝工藝的街頭藝術限量版絲巾，不論是為時尚包款增添亮點，根本是2020週年慶檔期大彩蛋！只要購買一瓶青春露限量版，即贈送一款指定圖樣的街頭藝術限量版絲巾，數量有限送完為止喔。





換季時節就靠青春露提升5大美肌度 輕鬆打造晶瑩剔透

不論是輕拍保養喚醒肌膚能量、或者緊急時刻濕敷修護都好用的SK-II青春露，一向是美容保養界熱烈瘋傳，能讓肌膚晉升頭等艙的秘密武器！別再誤以為蘊含90%以上PITERA™的青春露是一般化妝水，它可是多功能的水狀精華液，只要每天於化妝水後全臉輕拍富含PITERA™保濕精華的青春露，即可幫助安撫不穩定肌膚問題，提升細滑度、緊緻度、抗皺度、白皙度、光澤度等五大美肌度，這全要歸功於PITERA™含有與肌膚天然保濕因子成分相似的胺基酸、礦物質，能深度保濕、細緻毛孔、穩定膚況，全方位改善肌膚困擾，如此神奇的晶瑩剔透神力，才讓「神仙水」美名盛傳全球！





明星商品、經典組 2020百貨週年慶Only！鐵粉各就各位手刀GO

今年SK-II週年慶也同樣準備了超多明星商品組，從新客必入手的PITERA™精華體驗組、明星商品一次全收的青春經典特惠組、鐵粉必入手的青春露加大版330ml，都是百貨週年慶期間才買得到的尊寵保養組。最重要的是，熱愛潮流又想好好保養美一波的妳/你，可別忘了把握2020週年慶入手「SK-II青春露街頭藝術限量版」，用晶瑩剔透神級美肌搶攻潮界新亮點。

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