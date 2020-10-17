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女星高雄試鏡遭下藥！經紀人4度進房想性侵　通話整晚救了她

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▲▼給你一夜好眠！「幫助入睡」的3種方案 。（圖／Unsplash）

▲陳姓男經紀人拿FM2給女藝人服用，意圖性侵。（示意圖／Unsplash）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北某女藝人小美（化名）和母親搭乘高鐵到高雄試鏡，但小美卻被陳姓男經紀人帶走過夜，讓家人非常擔心，所幸小美與阿姨整晚電話未掛，才沒讓陳男性侵得逞。高雄地院依藥劑強制性交未遂罪判陳男6年徒刑，並賠償50萬元，全案可上訴。

判決指出，小美的工作都是由母親洽談，2018年4月接到陳姓經紀人邀約試鏡，於同月20日搭乘高鐵到高雄，但陳男碰面時卻以試鏡地點在軍營內，閒雜人等無法進入為由，請小美的媽媽先回台北，自己帶著小美回到住處一晚，隔天正式面試。

小美的家人得知後，非常擔心小美的安危，要求小美需整晚和阿姨保持通話，而小美抵達陳男房間後，感覺身體不適，接過陳男給的藥丸吞下，意識逐漸昏沉，但她不知道，那些藥丸都是陳男準備的三級毒品FM2（俗稱強姦藥丸）。

電話,講電話,手機,聊天,傳簡訊（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲所幸小美與阿姨整晚通話，才未被陳男性侵得逞。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

小美整晚與阿姨通話，陳男也3度進入房間查看，第三次時更偷偷親吻小美，並拿小美的手觸碰下體，直到第四次發現小美躺在床上，才跨坐上去並脫褲準備性侵。此時，小美突然驚醒大喊「你怎麼脫我褲子」、「我不要」、「不行」、「不要碰我」，而電話另一頭的阿姨聽到聲音，立刻大罵要陳男收手。

事後，小美在男友的陪同下報案，才讓案情曝光。高雄地院審理時，陳男坦承餵藥，但聲稱是小美失眠睡不著才給，且當晚是兩人很有感覺，自然接吻並要發生關係，當小美說「不要」停下時，他也沒有進一步逼迫。

法官查看通聯記錄，發現小美確實和阿姨整晚保持通話，且阿姨也作證通過電話阻止陳男的惡行，因此認定陳男有罪，依藥劑強制性交未遂罪判6年徒刑，並賠償50萬元，全案可上訴。

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