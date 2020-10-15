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車子四腳朝天翻覆…屏東女卡車內「動彈不得」！3暖警猛拔開車門

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▲車子翻覆，警方及時救援。（圖／翻攝屏東縣政府警察局官網）

▲車子翻覆，警方及時救援。（圖／翻攝屏東縣政府警察局官網）

記者林昱萱／屏東報導

屏東日前發生一起事故，事發當時一名女子在鹽埔鄉翻車，整輛車子因事故而四腳朝天，而女子也一度受困在車內，所幸經路過警方發現後，立即3人合力徒手開啟車門，順利將女子救出，而女子經送醫救治後也並無大礙，至於事故詳細發生原因仍有待進一步調查釐清。

據了解，這起事件發生在10日，事發當時洪姓女駕駛正要開車前往工作，但疑似因為精神不濟，導致車輛偏離道路，才會因此翻覆到大水溝內，從而造成翻車，所幸當時恰巧有3名員警路過，一同將車門打開，順利將女駕駛救出後送醫。

對此，女駕駛表示，非常感謝熱心的警察及時救援，否則當時受困車內，又地處偏僻、四下無人，真的不知道該如何是好。對此，里港分局里港分局分局長楊龍祥表示，林、邱、王3員勤務中能夠主動查覺民眾困難，協助處理，實值得嘉勉，亦為全體同仁的表率，呼籲民眾，國慶連假遠途出遊，開車上路應保持良好的精神狀況，不疲勞駕駛，始能確保自身及其他用路人安全。

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