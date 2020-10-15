學生專心練書法！美術老師竟掏出「它」　緊貼「家長裙底」狂晃動

▲美術老師教寫書法過程，趁家長關心孩子練習狀態時，持手機偷拍家長的裙底風光。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名美術老師阿俊（化名）今年7月22日於教室內，趁家長小靜（化名）關心小孩練習書法時，持手機偷拍對方「裙底風光」，當場遭逮。對此，日前桃園地院依竊錄身體隱私部位罪，將阿俊判刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。

判決指出，阿俊為一間私立美術教室老師，案發當天正在教導學生練習書法，孰料，他見小靜關心小孩學習書寫毛筆之際，竟大起色心，持手機緊靠小靜的裙底，並將鏡頭朝上，接續竊錄小靜裙內大腿上緣、內褲等身體隱私部位，而小靜發現後，氣得當場報警。

對此，阿俊坦承犯行，而法官認為，阿俊身為一名教師，不顧使命傳授專業知識技能、啟發學生學習與思考，作學生的典範，反倒於授課過程中，趁機竊錄家長的身體隱私部位，此舉不僅侵害家長隱私，更對學生造成負面影響，惟雙方目前尚未達成和解，因此審結後，依竊錄身體隱私部位罪，判阿俊2月刑期，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。



【更多新聞】

少校連長「見紅硬來」…抱緊喊：你好可愛！女下士哭崩 下場出爐



李艷秋母逝爆爭產糾紛！哥「領存款」善後 她竟挨告「偽造文書」



正妹參加馬拉松之夜！會場內遭碩士男「從後面來」 爆氣轉身制伏