雙胛角頭「急診室」探妻被攔！PO抱怨文被出征　認網路霸凌喊告

▲徐男7日被砍2刀。（圖／翻攝自臉書）



記者崔子柔／綜合報導

徐姓角頭日前被林姓毒蟲恐嚇騷擾，他把對方約出來談判，刺有雙胛的胸膛竟被刺了2刀，送醫後聚集一票小弟到急診室探望，引起院方關注。徐男昨日要前往醫院探望車禍入院的孕妻，卻被院方因前次紀錄攔下，他不滿PO文，卻反被網友出征，讓他無奈表示，未來會對這類網路霸凌提告。

根據《自由時報》報導，林姓男毒蟲7日不斷透過臉書聯繫徐男，要他「東西準備好」，不然會找他與妻子麻煩。徐男便約了他出門談判。

林男一見到面就往包包裡掏東西，徐男比身旁的小弟先一步衝上前阻止，胸膛竟被刺了2刀，送醫後就有一票朋友、小弟前往急診室關心。衛生局透過議員向徐男傳達，院方因防疫需求禁止群聚探病，徐男也照做，並在臉書PO文提醒各方親友。

▲徐男在臉書PO文提醒親友，不要造成院方困擾。（圖／翻攝自臉書）



不過徐男懷孕的妻子昨日出車禍，他連忙趕往急診室探望，在辦理手續時卻被一名男護士請離，他一急之下嗆聲「我是家屬為何要離開！」被駐警認為他態度不佳。

徐男認為醫院缺乏同理心，應該要顧及家屬心情，回家後就把事情經過PO上爆料社團，結果遭到網友反諷譏笑，甚至有人轉發徐男的照片、證件。

徐男表示，這些行為已經危害到他個人隱私，讓他感到被歧視，未來會對這類網路霸凌提告。