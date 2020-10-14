　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹縣新豐海岸成堆貓狗遭毒殺！愛爸愛媽忍悲清屍　警積極追凶　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新竹縣新豐海邊1處紅樹林間，被民眾發現有10餘隻貓狗集體暴斃，警方已經著手調查偵辦。（圖／杜文中議員提供）

▲新竹縣新豐海邊1處紅樹林間，被民眾發現有10餘隻貓狗集體暴斃，警方已經著手調查偵辦。（圖／杜文中議員提供）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣新豐鄉一處海岸紅樹林附近，14日一早被民眾發現10餘隻貓、狗集體暴斃倒地，新竹縣議員杜文中接獲民眾通報後，轉向新竹縣家畜疾病防治所求助；初步調查這些貓狗疑似遭到人為毒殺，新竹警方也已著手偵辦，積極追查下毒的兇手。

當地動保人士表示，這已經不是第一次發生這樣大規模屠殺事件了；13日下午一如往常前往餵食時，到了現場竟發現許多狗狗倒臥在地，有的口吐鮮血，有的肚子發黑，還有幾隻眼睛還睜大著，全都一動也不動的沒了氣，懷疑又是有人在這裡放置毒藥，殘害這些流浪動物。

▲新竹縣新豐海邊1處紅樹林間，被民眾發現有10餘隻貓狗集體暴斃，警方已經著手調查偵辦。（圖／杜文中議員提供）

▲▼紅樹林附近到處都是動物屍體，縣議員杜文中也到場關心，並希望警方能徹查下毒之人。（圖／議員杜文中提供）

▲▼紅樹林附近到處都是動物屍體，縣議員杜文中也到場關心，並希望警方能徹查下毒之人。（圖／議員杜文中提供）

▲▼紅樹林附近到處都是動物屍體，縣議員杜文中也到場關心，並希望警方能徹查下毒之人。（圖／議員杜文中提供）

警方表示，當地2個月來已經發生數次流浪動物遭人下毒暴斃事件；警方獲報後會同防治所人員，一同前往現場採證，約有11隻貓狗陳屍在紅樹林一帶的「六府祠」前廣場周邊，還有4、5隻分散在防風林附近；動保人士默默清理這些動物屍體，也只能期盼能把下毒之人繩之以法。

新竹地區是台灣高所得丶更是高級知識分子聚合地區，他們有很多毛小孩愛烏及烏，因為寵物已是他們生命中的一分子與家人無異，他們除了重視環保議題，更重視生命教育，貓狗的命也是命！所以發生虐貓虐狗的事情在他們看來是不文明的行為，也是不可原諒的動作，應該受到譴責！我們同為生命共存此地，就要有責任和義務，一同保護和實際付出行動，讓所有在地球上只要是活得動物和植物都能共生共好。

警方也呼籲，毒殺流浪動物會觸犯動物保護法第25條規定，可判處2年以下有期徒刑，並開罰200萬元以下罰金，請民眾勿以身試法。

Her今天推出資生堂 百優精純乳霜75ml，原價3300元、特價2199元。

►苗栗68歲婦趁看護洗澡偷溜散步　滑落3米大排「大喊救命」險滅頂

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
入手iPhone 12「三大族群衝了」　果粉曝升級重點
獨／汐止「美背女騎士」正面照曝！5線交纏露整片　感情狀況起底
快訊／討錢繳費遭拒！彰化逆子突持「酒瓶碎片」殺父
恐怖私刑影片曝！砸「高雄喬事茶行」小弟出地檢被押　雙手粉碎骨
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

奪命影像曝！女騎士緊靠小貨車　「龍頭一偏」擦撞倒地爆頭亡

情侶開共同戶！她每月交萬元苦存…分手驚30萬消失　貪男友下場曝

組隊爬嘉明湖…甩1句「不想摸黑紮營」丟包隊友！她隔天見這幕氣炸

「高雄楠梓E杯」他追求遭拒　拿正妹照貼援交網站代價出爐

快訊／討錢繳費遭拒！彰化逆子「酒瓶碎片」刺父胸　警急奔壓制

有管道買便宜勞力士...記者收300萬交不出貨挨告下場出爐

超商天兵店員！備刀揪友扮匪劫財　白挨刀：當初說比一下就好

竹縣新豐海岸成堆貓狗遭毒殺！愛爸愛媽忍悲清屍　警積極追凶　

快訊／大樓磁磚掉落！民眾險遭砸　北捷忠孝敦化站6號出口緊急封閉

批蔡英文假論文挨告　彭文正首出庭念答辯狀「自請求處死刑」

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

周覓在原唱面前飆唱《為你寫詩》！　吳克群出道20年首跳女團舞...太難了

奪命影像曝！女騎士緊靠小貨車　「龍頭一偏」擦撞倒地爆頭亡

情侶開共同戶！她每月交萬元苦存…分手驚30萬消失　貪男友下場曝

組隊爬嘉明湖…甩1句「不想摸黑紮營」丟包隊友！她隔天見這幕氣炸

「高雄楠梓E杯」他追求遭拒　拿正妹照貼援交網站代價出爐

快訊／討錢繳費遭拒！彰化逆子「酒瓶碎片」刺父胸　警急奔壓制

有管道買便宜勞力士...記者收300萬交不出貨挨告下場出爐

超商天兵店員！備刀揪友扮匪劫財　白挨刀：當初說比一下就好

竹縣新豐海岸成堆貓狗遭毒殺！愛爸愛媽忍悲清屍　警積極追凶　

快訊／大樓磁磚掉落！民眾險遭砸　北捷忠孝敦化站6號出口緊急封閉

批蔡英文假論文挨告　彭文正首出庭念答辯狀「自請求處死刑」

又一間飯店不敵疫情！首都大飯店11/1熄燈

月薪3萬、25萬洗手的差別…釣出本尊　內政部神解：防疫的心都一樣

台鐵中壢臨時後站竣工啟用　鄭文燦：打造桃園軌道建設新里程碑

國際商務BNI看好潛力　首辦「屏東商業論壇」...研討農業藍海

補償 iPhone 12 不附 EarPods 和豆腐頭！　蘋果將其降至 590 元

管浩鳴現身台灣駐港辦事處！疑為陳同佳辦理赴台投案簽證

劉品言自爆險當小三！　約會對象「瞞婚」她霸氣戳破：感覺很糟

抽獎「5570萬豪宅」！買「1張抽獎券186元」就可撿便宜...只到10月底

淡水居檢女「沒戴口罩趴趴走」3度拒絕集中檢疫　衛生局強制移送！

歷代iPhone「電池壽命」曝光！12ｍini 影片可狂播15小時

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

直擊／雞拔完毛「泡漂白水」30mins

開南大學大四男5樓墜落　送醫宣告不治

館長案「律師竟是煙霧彈」　劉丞浩真正老大曝

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

快訊／新竹五指山轎車自撞山壁！釀1死4傷

現役特戰兵搶劫　遭退役學長暴打

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

他床事「碰到就結束」　遭老婆怒踹下床…崩潰喊離

中部大哥高雄沒賭夠小弟幫砸店　惹到地頭蛇手骨被砸粉碎

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

女嬰哭鬧遭捶殺！狠爸求輕判：不知這麼嚴重

更多熱門

相關新聞

金正恩嚇傻！川普遞薄荷糖...以為要被暗殺

金正恩嚇傻！川普遞薄荷糖...以為要被暗殺

美國前白宮發言人、新聞秘書莎拉‧桑德斯（Sarah Sanders）即將於8日出版回憶錄《為自己發聲》（Speaking for Myself），回顧過去在任時親眼目睹、經歷的歷史大事，其中還特別以「火焰與憤怒」（Fire and Fury）為標題，用26頁的份量來呈現2018年平昌冬季奧運、新加坡川金會的軼事。

老婆墓碑上沒他！　在食物注射「12瓶老鼠藥」毒死繼子家3人

老婆墓碑上沒他！　在食物注射「12瓶老鼠藥」毒死繼子家3人

尾巴鱗片脫落！穿山甲骨折縮成球

尾巴鱗片脫落！穿山甲骨折縮成球

涉毒殺「貓島」70喵　日8旬翁獲不起訴

涉毒殺「貓島」70喵　日8旬翁獲不起訴

日本「貓島」喵星人遭毒殺　兇嫌落網

日本「貓島」喵星人遭毒殺　兇嫌落網

關鍵字：

新豐流浪貓狗毒殺

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

網熬夜看iPhone12定價嘆：台灣吃定果粉

12歲妹坐29F天台　絕望跳下當場亡

iPhone 12報到！7大亮點一次看

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

iPhone 12升級5G售價不漲反降　盒裝少2大配件

5歲小周周站昆凌旁邊直逼腰

《黑澀會》洪詩、李運慶爆熱戀！

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面