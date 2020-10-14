竹縣新豐海岸成堆貓狗遭毒殺！愛爸愛媽忍悲清屍　警積極追凶　

▲新竹縣新豐海邊1處紅樹林間，被民眾發現有10餘隻貓狗集體暴斃，警方已經著手調查偵辦。（圖／杜文中議員提供）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣新豐鄉一處海岸紅樹林附近，14日一早被民眾發現10餘隻貓、狗集體暴斃倒地，新竹縣議員杜文中接獲民眾通報後，轉向新竹縣家畜疾病防治所求助；初步調查這些貓狗疑似遭到人為毒殺，新竹警方也已著手偵辦，積極追查下毒的兇手。

當地動保人士表示，這已經不是第一次發生這樣大規模屠殺事件了；13日下午一如往常前往餵食時，到了現場竟發現許多狗狗倒臥在地，有的口吐鮮血，有的肚子發黑，還有幾隻眼睛還睜大著，全都一動也不動的沒了氣，懷疑又是有人在這裡放置毒藥，殘害這些流浪動物。

▲▼紅樹林附近到處都是動物屍體，縣議員杜文中也到場關心，並希望警方能徹查下毒之人。（圖／議員杜文中提供）

警方表示，當地2個月來已經發生數次流浪動物遭人下毒暴斃事件；警方獲報後會同防治所人員，一同前往現場採證，約有11隻貓狗陳屍在紅樹林一帶的「六府祠」前廣場周邊，還有4、5隻分散在防風林附近；動保人士默默清理這些動物屍體，也只能期盼能把下毒之人繩之以法。

新竹地區是台灣高所得丶更是高級知識分子聚合地區，他們有很多毛小孩愛烏及烏，因為寵物已是他們生命中的一分子與家人無異，他們除了重視環保議題，更重視生命教育，貓狗的命也是命！所以發生虐貓虐狗的事情在他們看來是不文明的行為，也是不可原諒的動作，應該受到譴責！我們同為生命共存此地，就要有責任和義務，一同保護和實際付出行動，讓所有在地球上只要是活得動物和植物都能共生共好。

警方也呼籲，毒殺流浪動物會觸犯動物保護法第25條規定，可判處2年以下有期徒刑，並開罰200萬元以下罰金，請民眾勿以身試法。

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