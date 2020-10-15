1人兼3社區主委！劉承武爆咆哮住戶　法務部長震怒：丟檢察官的臉

▲遭控護航建商瑕疵點交，「掃黃檢察官」劉承武：遭抹黑。（圖／翻攝東森新聞）

中央社

檢察官劉承武被爆料違規當主委還咆哮住戶。法務部長蔡清祥14日指出，「惡行惡狀，丟檢察官的臉」，應予以譴責，台北地檢署已經懲處，他建議送檢察官評鑑委員會處理。

鏡週刊報導，劉承武一人身兼新北市3個社區管委會主委，並涉嫌替建商「瑕疵點交」，甚至在管委會議上失控，對多名住戶咆哮。住戶除串聯罷免其主委職務，也向台北地檢署檢舉，北檢9月底認定劉承武違反行政規範，已決定依法懲處。

蔡清祥14日與媒體茶敘後受訪表示，「惡行惡狀，丟檢察官的臉」，很多檢察官好不容易建立一個良好形象，只因為劉承武一人行為，讓外界對檢察官形象打了折扣，這部分應予以譴責，台北地檢署有依照權責做了處理，他有建議是否要送檢察官評鑑委員會來處理。

台北地檢署指出，劉承武擔任社區管委會主委，事先沒通報機關首長核可，經職務評定委員會評定後，有違反行政規範的問題，已提交台灣高檢署行政懲處。

▲劉承武遭控護航建商瑕疵點交，法務部長痛批丟臉。（圖／翻攝東森新聞）



劉承武受訪時表示，被說成是建商的「門神」，他覺得相當委屈，這是當30多年司法官的「業力引爆」，爆料者根本不是為社區謀福利，而是針對他挾怨報復，相關議處欣然接受。

另外，媒體提問蔡清祥，針對「科技偵查法」草案部分，有民主進步黨籍立法委員表示要撤案，有何看法。

蔡清祥回應指出，「科技偵查法」只是提出草案，而且預告供外界提供意見，法務部目前仍然還是在蒐集各界意見當中，待彙整以後，草案會做修正，修正以後再往上呈報，做後續立法程序。

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