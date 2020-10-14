快訊／討錢繳費遭拒！彰化逆子「酒瓶碎片」刺父胸　警急奔壓制

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記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化今（14日）下午3時許驚傳逆子弒父未遂案，警方初步調查，一名男子欲繳納網路費用，因此向父親索討金錢，不料卻遭拒絕，男子為此情緒失控，手持酒瓶碎片猛力朝父親胸口刺去，一旁親友見狀制止也遭到波及，所幸警方獲報後及時趕抵現場壓制，而受傷的父親經送往醫院救治後已無大礙，目前詳細案情還有待深入釐清。

▲警方在現場拉起封鎖線，並對外說明案情。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方表示，今下午接獲通報，埤頭鄉發生一起逆倫弒父案，急忙趕往現場處理；當員警抵達時，發現行兇的吳姓男子（41歲）手持酒瓶碎片，情緒相當激昂，而高齡83歲的吳父則是雙手上臂等多處遭割傷，事後立即送往衛福部彰化醫院治療。院方指出，吳父除了雙臂有5x5cm、3x3cm的割傷外，前胸、後背還有5處撕裂傷，經緊急止血、縫合後，生命跡象穩定，暫無生命危險。

此外，由於行兇男子當下情緒太過激動，因此警方在消防人員的協助下將男子以束帶捆綁，並由現場員警陪同就醫。院方也表示，吳男雖無明顯外傷，但情緒仍未平靜，到院後不斷口出穢言，現由警方戒護中。目前詳細口角原因，警方正在深入調查中。

▼吳父身上共有7處傷口，經院方緊急處理後已無生命危險；而行兇的吳男情緒仍然激動，到院後由警方戒護中。（圖／記者唐詠絮翻攝）