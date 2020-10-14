LIVE／帛琉旅遊泡泡最快1個月能上路　指揮中心14時說明

記者陳詩璧／台北報導

新冠肺炎第二波疫情在國際發燒，外交部長吳釗燮13日透露帛琉旅遊泡泡通過機率大，旅行社業者表示帛琉是老產品，若政府發出正式公文與相關規範，商品很快就能上架，相關程序出來後，上架、銷售到出團，最快1個月左右。以直飛團費來看，預估大約至少3、4萬起跳，至於衛福部、觀光局和外交部等相關部會討論的進度為何，指揮中心14時說明。

▲指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情發展。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

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國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲截至10月13日為止，全台新冠肺炎確診者為530人。（圖／翻攝疾管署網站）

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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