國道2號4車連環撞釀7傷！油壓破壞器搶救　啟動大量傷患處置機制

▲國道2號上午發現生大貨車與3自小客車追撞事故。（圖／桃園消防局提供）

記者楊熾興／桃園報導

國道二號西向約1.6公里12日上午發生1部大貨車與3部自小客車追撞事故，造成7位民眾受傷，桃園消防局據報後趕抵現場，並成立大量傷患處置機制，並利用油壓破壞器材協助脫困，所幸7名男女傷患均意識清楚，肇事和責任歸屬正由警方調查中。

▲▼消防救護單位成立大量傷患處置機制，並利用油壓破壞器材協助患者脫困。（圖／桃園消防局提供）

桃園消防局在今天上午8時45分許接獲這起4部大小車追撞事故，現場為多車追撞所引發車禍，遭成7位民眾受傷，並有民眾受困。消防人車抵達現場後，成立大量傷患處置機制，並利用油壓破壞器材協助患者脫困，7名傷患均意識清楚，自行下車後陸續送醫。

▲追撞車禍佔用車道，直到約50分後才排除恢復全線通車。（圖／桃園消防局提供）

現場傷患總計7名:尤姓-70歲-男性，頭部有撕裂傷；詹姓-60歲-女性，胸口疼痛；謝姓-56歲-女性，胸口疼痛；黃姓-60歲-男性，胸口疼痛；吳姓-49歲-男性，左腳疼痛；陳姓-41歲-男性，肢體擦傷；劉姓-50歲-男性，右大腿疼痛。這起追撞事故在9時33分現場車輛完全排除，全線恢復通行。

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