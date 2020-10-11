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500元吃到飽賞國慶煙火…變瘋狂搶食大賽！他一口都沒吃怒退費

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記者吳奕靖、陳羿妏／台南報導

台南國慶煙火昨（10日）施放，吸引超過50萬人次前來觀賞，有餐廳搶搭商機，順勢推出「賞煙火吃到飽」套餐，早鳥活動價一人只要500元。不過，有網友相當氣憤，一到現場時，不但沒位子可坐，還目擊恐怕搶食畫面，更被「使喚」搬桌椅，讓他氣得當場退費，痛批活動很失敗。

▲▼台南黃金海岸方舟。（圖／翻攝臉書爆料公社）

▲台南黃金海岸方舟辦理國慶煙火吃到飽活動，變成搶食大賽。（圖／翻攝臉書爆料公社，下同）

▲▼台南黃金海岸方舟。（圖／翻攝臉書爆料公社）

網友於臉書「爆怨公社」PO文提到，他6日於網路上看到「黃金海岸方舟」餐廳推出【雙十國慶：煙火饗宴】，經打電話確認後，餐廳表示會控制在200人，可在三樓露天觀看煙火，將提供全豬海陸烤肉吃到飽、飲料暢飲，一人只要500元，當下覺得不錯就下訂了。

孰料，原PO10日到場後，現場雖以綠色手環（一樓）、藍色手環（二樓）、紅色手環（三樓）去做區分，價格也不相同，但他走了整圈，還沒6點位子已滿，供餐時間未到，也已排滿人潮；另外，原PO詢問現場工作人員後，由另位員工帶他去搬桌椅，「我自己搬還要被當工讀生使喚！？」而位子搞定後，餐點區卻是空空如也，只看到一群人瘋狂搶食，讓他直呼「大開眼界」。

▲▼台南黃金海岸方舟。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台南黃金海岸方舟餐廳外有賞煙火的絕佳視角。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

事後，原PO起初詢問收銀員「這樣怎麼吃？跟著去搶？」，並表示要求退費，不過對方竟回他「沒有辦法」，隨後再詢問總負責人後，他才順利退費。不過，當原PO向負責人表示，必須告訴那些在樓上一樣沒有東西吃、沒有位置坐的顧客，有「退費」這個選項，店家卻認為原PO在為難；他最後也強調，自己並不是希望當一個奧客，「說實話，500元沒有很多，但以台南來說，500元能吃的很好！」盼這篇貼文能提醒大家「必須捍衛自己顧客的權益」、「讓大家能夠知道，這包商承包這活動到底辦的有多失敗！」

▲▼台南黃金海岸方舟。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此，黃金海岸方舟執行長于仕舜今（11日）表示，供餐份量、桌椅都是足夠的，也許同一時間上菜，才會出現搶食的畫面，座位可能也是，目前已有三名消費者退費，他也表示若有讓消費者不愉快之處，感到相當遺憾，並致上歉意。

台南市主任消保官馮祺雯則說道，業者有將菜色、價格標出，不算是欺騙，惟業者若位子超賣、菜色不夠，未做出原本保證的品質，可進行退款的動作，而接下來消費者若仍覺得權益受損，可向消保官申訴。

▲▼台南黃金海岸方舟。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼台南黃金海岸方舟。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼台南黃金海岸方舟。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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