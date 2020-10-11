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倒數3天！Apple HomePod Mini將登場　爆料者：是非常重要的產品

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即將發表的HomePod Mini將成為UWB的集線器。（圖／翻攝自MacRumors）

▲即將發表的HomePod Mini將成為UWB的集線器。（圖／翻攝自MacRumors）

圖文／CTWANT

第二波蘋果發表會將在14日凌晨1點登場，重頭戲除了iPhone 12 5G外，推特上的知名蘋果爆料者 Jon Prosser指出，HomePod Mini也是一個非常重要的產品。

Jon Prosser在推特上表示，HomePod Mini是一個揚聲器，但實際上也是變相的UWB集線器裝置，可以與其他UWB供電設備（iPhone、Watch、AirPods、iPad等）進行連接。

UWB（Ultra Wideband，超寬頻）早在2006年就已經出現，能夠在10公尺內實現幾百Mb的傳輸速度，相比WiFi、藍芽能夠有更精準的定位，該技術原本僅在美國軍方使用，近年來才下放至商用。

而已販售的Apple Watch Series 6以及即將上市的AirTags藍牙追蹤器也裝有U1超寬頻晶片，將可透過iOS的「Find My」APP準確的找到裝置。

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