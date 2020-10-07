　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

3點說明美豬進口前總量管制　何志偉：政策以民為主才是王道

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼「防疫有成，下一個超前部署：國際旅遊聯盟」國際座談會-何志偉。（圖／記者黃克翔攝）

▲何志偉。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委何志偉7日於中常會建議美豬總量管制，遭黨內同志勸阻，民進黨主席蔡英文當場不發一語，場面尷尬。事後，何志偉透過臉書提出3點原因說明，並強調政策溝通以民為主、公開透明才是王道。

何志偉表示，明年1月1日美豬開放時，我國應該循序漸進的控制進口總量，這並非貿易壁壘，而是考量到執行面的可行度，第一個原因是，既然衛福部有列出萊克多巴胺的容許量，邊境檢查就要確認關務署是否有足夠的檢驗能量跟效率，避免讓人民憂心，以及讓檢驗官疲於奔命。

何志偉指出，第二個原因是，民眾一定非常想要了解美豬進口的流向，初期也應該確認經濟部是否有足夠的追蹤能量以及公佈的能力，讓民眾可以清楚地了解自己接觸肉品的來源。

至於第三個原因，何志偉說明，美豬進口過去一直只占台灣進口豬肉的1.2%，開放後數量如果增加，比例會是如何難以預料，因此，給予進口商和政府單位多一點準備時間，緩緩增加進口的容許量，是比較穩定的做法。

何志偉提到，美方友人也向他提及，貿易開放是雙向的，台灣的豬肉在口感和風味上其實比美國豬更勝一籌，所以也很擔心有更多的這麼強力的競爭者，他也期許台灣的豬農跟農委會能夠更大步的建立品牌，跨向美國、日本的國際市場，把引以為傲的台灣豬肉推出去。

最後，何志偉強調，政策溝通的王道應該以民為主，公開透明，這才是政府與國人之福。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
手機App突跳「震度6級」地震警報！網嚇傻狂奔　官方回應
金牌教練竟是性侵慣犯！助興水摻酒硬上女碩生
快訊／疑變電箱爆炸！北市東湖3361戶停電　台電人員急搶修
小鬼「唯一沒賣掉的畫」曝光　黃爸揭背後故事...惹鼻酸
快訊／新增2例境外移入　愛爾蘭、印度染疫
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

3點說明美豬進口前總量管制　何志偉：政策以民為主才是王道

國小菜單驚見瘦肉精文宣挨轟　北市教育局：已請學校回收

木柵、大橋頭、金龍社會住宅141戶聯合招租　10 / 12開放申請

影／國慶大典將登場！看憲兵快反連、350人街舞團秀女力

美貿易代表對陸軟化成台美BTA阻礙　外交部：聯繫管道暢通

扯！國小菜單印美豬廣告　國民黨怒嗆：洗腦下一代？

何志偉建議美豬應總量管制　中常委直呼：是要驚死人喔！

國小菜單印美豬文宣　鍾沛君：隻字未提瘦肉精危害「噁心的大人」

黨產會要美齡樓轉國有　雷倩：人民財產不該被沒收

實名制口罩竟缺「熔噴不織布」 　新北衛生局請衛福部調查廠商

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

許效舜率「閃亮之星」留83號球衣給黃鴻升　黃鐙輝哽咽：記得有一種溫暖叫小鬼

海裕芬憶見小鬼最後一面「怕眼淚滴到他」　「想要我當他的媽媽...」淚喊：快點來投胎！

依依不捨～捨不得～地球上最浪漫的一首歌　全場大合唱..「黃鴻升我們永遠愛你」

裝手機架收1百學生回「這也要錢」車行老闆怒開直播：我像工友嗎？

許瑋甯：我們會帶著小鬼靈魂重量生活下去　牽著華岡五人幫哽咽「我們沒有失去過他」

3點說明美豬進口前總量管制　何志偉：政策以民為主才是王道

國小菜單驚見瘦肉精文宣挨轟　北市教育局：已請學校回收

木柵、大橋頭、金龍社會住宅141戶聯合招租　10 / 12開放申請

影／國慶大典將登場！看憲兵快反連、350人街舞團秀女力

美貿易代表對陸軟化成台美BTA阻礙　外交部：聯繫管道暢通

扯！國小菜單印美豬廣告　國民黨怒嗆：洗腦下一代？

何志偉建議美豬應總量管制　中常委直呼：是要驚死人喔！

國小菜單印美豬文宣　鍾沛君：隻字未提瘦肉精危害「噁心的大人」

黨產會要美齡樓轉國有　雷倩：人民財產不該被沒收

實名制口罩竟缺「熔噴不織布」 　新北衛生局請衛福部調查廠商

恐怖男露「詭異笑容」猛拉車門！辣人妻驚拍13秒影片：他硬要上車

挨餓入眠恐爆肥！她睡前便當照嗑…狂剷30kg　醫：「自律神經」是關鍵

HBL／電視轉播權東森拿下　109學年度89場播滿不縮水

台中檢舉達人連拍！黑衣男氣炸「抬腳踹車」...他嚇壞騎車逃走

中職／林祐樂二壘打攻分、陳重廷失誤送分　5局統一4比1富邦

王一博摔車被迫棄賽「敵隊秒HIGH翻慶祝」！　隊友氣炸：歡呼什麼？

「狼人殺」黃偉晉嗆婁峻碩「做壞事用話術包裝」：真的干我屁事

快訊／手機App突跳「震度6級」地震警報！網嚇傻狂奔　官方回應了

炎亞綸保養秘方曝光！　認疫情後「學會珍惜」...預告將推新輯

巴黎時裝周／LV特效綠幕變包包、蓬蓬雪靴超可愛！集團少奶奶現身支持

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

政治熱門新聞

嘉義驚見蝙蝠車　葉宜津：周杰倫的？

共軍再擾台　罕見廣播回擊我空軍：例行訓練！不要干擾行動

即／李坤儀捧骨灰罈步出　憲兵開道送李登輝最後一程

國防部：教召14天最高加薪1.5倍

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

嚴德發證實教召將改1年1訓　後備旅擴增至12個

國軍防彈衣招標有鬼？無工廠老闆竟打敗國際大廠

快訊／朝野通過「台美建交」公決案

即／李登輝骨灰罈抵達五指山　蔡英文率官員迎靈

李登輝奉安儀式　汐止、內湖實施交管

陸軍前司令還原「國軍零戰力」真相：不知為何而戰

教召明年起一年一訓、一次14天

李登輝今奉安禮拜　移靈車隊路線交通曝

共機今年頻擾台　我空軍耗費255億

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

鄭人碩前妻爆氣飆罵小薰！　離婚1個月無縫接軌

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

紅隊突備大禮…吳宗憲一打開「是黃隊制服」

看上美艷外甥女　陸富商遭分屍108塊

心疼女友被攻擊…瘦子「3年前1首歌」霸氣護愛！

峮峮KTV續攤「雙眼哭腫」！貼圖藏小鬼愛的暗號

路邊搭到「450萬特斯拉小黃」…駕駛現身了！

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

超過10分未取餐！外送員「餐點送遊民」她公審

饗食天堂「財富自由」吃法！他盛這5樣菜

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

KID突爆哭…捏鼻緊抱吳宗憲！

楊丞琳第一次大哭：小鬼真的走了！忍淚21天終潰堤

更多

最夯影音

更多
KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T
《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面