3點說明美豬進口前總量管制　何志偉：政策以民為主才是王道

▲何志偉。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委何志偉7日於中常會建議美豬總量管制，遭黨內同志勸阻，民進黨主席蔡英文當場不發一語，場面尷尬。事後，何志偉透過臉書提出3點原因說明，並強調政策溝通以民為主、公開透明才是王道。

何志偉表示，明年1月1日美豬開放時，我國應該循序漸進的控制進口總量，這並非貿易壁壘，而是考量到執行面的可行度，第一個原因是，既然衛福部有列出萊克多巴胺的容許量，邊境檢查就要確認關務署是否有足夠的檢驗能量跟效率，避免讓人民憂心，以及讓檢驗官疲於奔命。

何志偉指出，第二個原因是，民眾一定非常想要了解美豬進口的流向，初期也應該確認經濟部是否有足夠的追蹤能量以及公佈的能力，讓民眾可以清楚地了解自己接觸肉品的來源。

至於第三個原因，何志偉說明，美豬進口過去一直只占台灣進口豬肉的1.2%，開放後數量如果增加，比例會是如何難以預料，因此，給予進口商和政府單位多一點準備時間，緩緩增加進口的容許量，是比較穩定的做法。

何志偉提到，美方友人也向他提及，貿易開放是雙向的，台灣的豬肉在口感和風味上其實比美國豬更勝一籌，所以也很擔心有更多的這麼強力的競爭者，他也期許台灣的豬農跟農委會能夠更大步的建立品牌，跨向美國、日本的國際市場，把引以為傲的台灣豬肉推出去。

最後，何志偉強調，政策溝通的王道應該以民為主，公開透明，這才是政府與國人之福。