軍情局長「好大官威」　濫用公帑、把情報員當家僕！親信更囂張

圖、文／鏡週刊

兩岸近來情勢緊張，負責情報蒐集的國防部軍事情報局任務更為吃重，但本刊卻接獲爆料，指軍情局長羅德民中將，不但在假日帶著大批下屬出席道教普渡法會，上任時更邀道教界人士進入門禁森嚴的軍情局堪輿，花公帑改風水，而本應低調的赴美參訪行程，也帶著妻子高調搭頭等艙同行，卻大幅縮減基層人員的工作經費及獎金，讓基層情報員感到心寒，士氣一落千丈。

▲軍情局本部位於台北市士林區，是國防部負責情報蒐集的一級單位。羅德民（小圖）擔任軍情局長逾2年，作風爭議不斷。（圖／鏡週刊提供，下同）

9月13日週日，位於新北市的台灣道教總會盛大舉辦「中元普渡祈安植福法會」，除了新北市長侯友宜應邀出席外，原該行蹤低調神袐的國防部軍事情報局長羅德民中將，當天帶了蔣姓人事主任等近10名下屬隨行祭祀，並協助搬運十多箱供品。

知情人士告訴本刊，羅德民是十分虔誠的道教徒，也篤信風水，2年多前剛上任軍情局長時，找了道教界人士到辦公室看風水，把辦公桌椅、家具，甚至地毯全部翻新，花了數10萬元公帑。

除了辦公室改風水，羅德民也特別用公費改裝公務用福斯廂型車，車內還加設桌子，且不只羅等軍情局高層會搭乘，平時住在南部的羅妻只要北上相聚，就由專屬駕駛開著這輛公務車，載著羅德民夫妻到處遊山玩水。

知情人士說，或許是為了彌補自己長期投身軍旅、無法陪伴妻子的遺憾，羅德民對妻子極為寵愛，去年5月5日，他帶著妻子飛到美國進行台美情報交流，同團10人中，僅羅攜帶家眷，並與妻子搭乘頭等艙，但依國軍相關規定，中將官階只能搭乘商務艙。

知情人士還告訴本刊，羅德民對上級的公關能力不錯，對下屬則愛耍官威，就連他的親信也如出一轍。該人士說，羅就任軍情局長後，把自己過去在陸軍的人馬調來，其中最貼身的蘇姓少校侍從官和葉姓士官作風最為囂張。

根據規定，軍人的手機入營需開MDM（Mobile Device Management），也就是監控APP程式，目的是限制軍人使用手機的照相、錄影功能，也不能分享手機熱點及GPS定位，但軍情局大門口的憲兵要對蘇姓少校進行安檢，卻遭蘇咆哮、辱罵，以致無法完成安檢，且蘇除了在工作時間打電玩，還會與外界視訊，完全無視軍中最注重的保密規定。

更誇張的是，蘇雖只是少校，卻仗著自己是局長的人馬，在軍情局裡完全不理會軍中一貫的倫理制度，不僅看到學長不行禮，對於下屬更是頤指氣使，常要求下屬幫他泡咖啡、跑腿打雜。另外，他還常趁羅德民公出不在，要求駕駛兵開公務車載他出去閒晃，還曾大老遠從台北開到桃園的駕訓班學開車。



更多鏡週刊報導

【軍情局長耍官威1】帶風水師直闖軍情局禁地 羅德民令高階軍官當法會搬運工

【軍情局長耍官威2】他一句話情報員變導遊 軍情局長夫妻爽遊金門惹議

【軍情局長耍官威3】當官真享受 公務車升級豪華內裝、只喝高級酒