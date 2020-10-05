情殺溜冰少女！女教練辯「胸部悶死她」　高大成見粉色印記：多狠阿

圖、文／鏡週刊

女溜冰教練吳宜樺殺害13歲的國中女學生，偽裝殉情被拆穿，她避重就輕，堅稱是騙對方吃了安眠藥之後，自己也服藥，然後緊緊擁抱對方，迷迷糊糊睡去，等醒來，女孩已經被她的胸部悶死，這離譜的說法，遭法醫高大成駁斥，高說：「少女臉上有4隻手指的指痕，齒痕印在上嘴唇的黏膜上，肯定是壓迫性的窒息死亡」。

張承瑞說，「殉情」是要你情我願，說好兩人一起死，警方根本不相信一個13歲的國中女生會愛她愛到殉情，於是很快查出，案發前1年，女教練曾性騷擾A少女，母親報警，後來因為她哀求不會再犯，加上少女換了個教練之後，成績一直沒有進步，家長才原諒吳女，向檢察官求情，給予緩起訴，並讓她繼續教導女兒。

有猥褻前科紀錄，加上童軍繩、藍波刀等作案工具，以及故佈疑陣在死者手上寫字被拆穿，於是吳宜樺又改變說法，她供稱，因為無法接受A少女有了喜歡的男孩子，而且她對這孩子灌注了全部的愛，全心全力栽培她，女孩卻不接受，她太愛A少女了，這才下定決心，殺死女學生然後自殺。

吳女先去學校載A少女，然後開車到台中縣太平市頭汴坑蝙蝠洞附近，拿5顆安眠藥，騙少女說那是維他命丸，等少女熟睡後，吳宜樺自己也吞藥，然後緊緊擁抱少女，接著她迷迷糊糊睡著，醒來後，女孩已經被她用胸部悶死。

張承瑞說，吳女從一開始就引導向殉情，被拆穿之後又避重就輕，引導警方往「誤殺」、「不慎用胸部悶死女學生」，為輕判預留伏筆，相當狡猾，而一審法官接受她部分說法，判決書寫著：「以身體緊抱其口、鼻，導致女學生窒息死亡」輕判14年。

對此，第一個解剖、相驗的知名法醫高大成相當不滿，他說：「一審法官又找了另一名法醫驗屍，該法醫接受胸部悶死說，這太離譜了！試想，也曾有剛生下嬰兒的母親，乳房漲那麼大，餵奶時不慎睡著、壓迫嬰兒，也沒聽過有嬰兒因此兒而夭折，更何況死者是運動員，縱然服下安眠藥，在昏迷之中，也會有反射性的自救能力」。

高大成說：「我解剖時，發現少女臉上有4隻手指的指痕，可見吳宜樺用手摀住少女，要悶死她的力道有多大！我割開少女鼻腔，發現她的齒痕印在上嘴唇的黏膜上，牙齒與牙齦之間產生粉紅色的變化，這不用說，就是「壓迫性的窒息死亡」，要徒手悶死一個人，多狠啊！」

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