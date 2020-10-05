溜冰女教練單戀竟悶死13歲女學生　「手心寫3字」裝殉情反露餡

圖文／鏡週刊

2004年，台中市1名溜冰女教練吳宜樺，單戀未成年女學生，感情不被接受，竟狠心騙女孩服下安眠藥、將她悶死，之後在死者手心寫下「情」「和樺」，並在車內割腕、燒炭，營造殉情的假象。不過，警方發現，3個字的力道及筆順相同，還在車內搜出藍波刀、童軍繩，加上在吳女電腦發現做案計畫等關鍵證物，最後戳破謊言，女教練最後遭判刑17年定讞。

當年負責此案的台中市警局第五分局刑事組巡官張承瑞（現任市刑大科偵隊隊長）說，2004年5月19日晚間，1位修配廠的師傅接獲電話，到台中市北屯區重德路「錦村市場」附近空地，修一部發不動的車子，他驚見女駕駛神智不清，手上有多處刀痕，血跡斑斑，後座躺了個穿制服的國中女學生（享年13歲），像是死了，車裡還有燒炭痕跡，他連忙報警。

女教練吳宜樺先被送醫急救，而警方趕抵現場時，後座的A姓少女已經氣絕身亡，張承瑞說：「警方在車子裡找到安眠藥、童軍繩、藍波刀，可是，數日後吳宜樺稍微清醒，他到醫院製作筆錄，吳女聲稱兩人殉情，但她的說法，警方壓根不信」。

張承瑞表示，若兩人說好要殉情，何必準備藍波刀與童軍繩、安眠藥？更啟人疑竇的是，死者掌心寫了「情」、「和樺」，字跡一看就是被寫上去的，女教練為了製造殉情假象，故佈疑陣反而漏餡。

殉情的謊言被拆穿，吳宜樺開始埋伏筆，預備脫罪，她誤導警方說：「我騙A女吃了安眠藥，自己也吃了，然後緊緊擁抱心愛的她，接著我迷迷糊糊睡著，醒來後，她已經被我用胸部悶死」，但此說法遭法醫高大成駁斥。

張承瑞說，吳宜樺殺害女學生心狠手辣，要殺自己卻下不了手，而且一再誤導警方，往「誤殺」或殉情不成方向偵辦，但警方認為，這是不折不扣的謀殺案！為了讓她「一槍斃命」，警方搜索其住處，找到電腦裡的作案計畫，還有吳宜樺寫給自己父母、A女父母的遺書，這些資料，成為警方最後突破吳宜樺心防的有力證據她，坦承預謀殺人，只因女學生既不接受她的感情，又不願跟她一起死，她就下手殺害對方。

但吳宜樺堅持「胸部悶死說」，一審輕判14年，台中高分院二審時，法官不採其說法，採高大成的驗屍報告，認定她先用童軍繩勒少女，再用手、小枕頭摀住死者口鼻，活活悶死少女，加上吳宜樺始終沒有與家屬達成和解，因此重判17年徒刑。

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