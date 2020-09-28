「溫和洗手乳」用1年！手指乾裂出血...真相太衝擊　網笑：陷阱題

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友1年多前買了一罐洗手乳，主打溫和護手，而且容量超大；詭異的是，自她開始使用後，手指關節變得非常乾燥，甚至會裂開出血，就連擦護手霜也無解，直到前陣子她才終於發現真相，後悔直呼「我真的目小！」

女網友在爆怨公社表示，「洗了1年多的洗手乳，想說這品牌真的不一樣，連洗手乳都比人家大罐...讚讚讚，可奇怪的是，自從用了這罐洗手乳，食指的關節都乾到爆開，偶爾會有裂痕流血，擦護手霜也不見好。」

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一直到前陣子，女網友想說看看裡面還剩多少，並打算換別的洗手乳，結果瓶身最下方一行小字，讓她震驚不已，上面竟寫著「碗盤洗滌液」。

面對這晴天霹靂的真相，原po崩潰直呼，「我竟然洗了1年，才發現它是洗碗精，洗碗精到底印什麼溫和護手、雙手不乾澀，印那麼大要幹嘛啦，喔氣氣氣氣氣，不過停用之後，的確手都不爆了呢！」

▲洗了1年多，才發現是洗碗精。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到天兵事蹟，網友們不禁笑回，「雖然我也常用洗碗精洗手，但我皮膚沒有裂開問題」、「這個我也誤認過，公司洗手台上突然有這一罐，洗了1個月才發現是洗碗精」、「這樣實測也不錯」、「這個好笑」、「根本陷阱題」、「要去檢查視力了啦」、「被陰了」

另外，不少人好奇，苦主是否一天洗了很多次手；對此，原po表示，「出門回家一定會用洗手乳洗，有養貓咪的關係，鏟完屎也會用洗手乳，不過平時是用清水。」

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