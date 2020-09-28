他遭凌虐「醃屍塞桶內」成怨靈！濟公半年前示警　嫌超冷血口供曝

圖文／鏡週刊

溶屍案案發距今超過12年，但時任新竹縣警局竹北分局六家派出所所長的黃兆灃，談到這起溶屍案，仍記憶猶新。他告訴本刊，案發半年前，他去竹北一間宮廟參拜，當時被濟公師父降駕的乩童突然指名找他，並且跟他說：「半年後有件事，你要很小心地處理，到時候你就知道了。」當時黃追問是什麼事？但乩童只拿扇子打他的頭，並在桌上寫著「芎林」2個字，要他放在心上。

半年之後、2008年5月13日，一名楊姓男子跑到六家派出所報案，說一名謝姓男子請他協助棄屍，他還未參與就接連夢到狀似死者的人從桶中探頭的景象，因擔心被惡靈糾纏，所以選擇報警，希望警方介入偵辦，替死者討回公道。

黃兆灃聽完楊男的陳述，想起半年前濟公師父講的話，心想這可能是人命關天的大案，既然凶手要找人幫忙棄屍，就請楊男不要聲張，順勢充當幫手，好一探虛實。

但警方不能無憑無據辦案，加上楊男也未看過屍體，為確保程序正當，黃義正詞嚴地告訴楊：「你願意負責任做筆錄，我們才能發動偵查，亡者也能沉冤昭雪，否則到時候找上門…」話還沒說完，楊男突然情緒激動地說：「你不要嚇我，死者真的已經來找過我們了！」

原來，謝男找楊與另一名張姓男子商議協助棄屍後不久，都還未開始執行，楊、張2人就不約而同做了一樣的夢，夢中2人在爬山，快到山頂時，突然看到一個橘紅色的大型塑膠桶，桶上的蓋子被頂開，接著一顆人頭從桶內探出盯著2人，嚇得他們2人從山上滾下，最後驚醒。

黃兆灃聽完楊男的陳述後，先安撫他的情緒，之後便請員警製作筆錄，自己則開始安排人手，準備喬裝成棄屍的幫手。之後，警方請楊男先與謝男約在新竹一間國小會合，黃回憶說：「我跟同仁看到凶手帶著啤酒前來，表情很輕鬆。」不知情的謝男還很高興地對黃等人說：「兄弟，事成後一定重重答謝！」簡單聊了幾句之後，一行人便前往屍體所在地的芎林宿舍。

「一路上，我們都在詢問屍體狀況，謝男則很有自信地說，他是做水電的，溶屍的桶子有改裝過，不會有屍水或異味跑出來，而且棄屍路徑完全沒有監視器，絕對不會有問題。」黃兆灃聽完之後研判，這起命案八九不離十應該是真的，於是暗中聯絡同仁前來支援。

謝男帶著一夥人前往2樓廁所，裡面就放著一個橘紅色的大型塑膠桶，黃兆灃回憶說：「蓋子一打開，我很明顯看到一個人，穿內衣、背向上，就像醃菜一樣被折在桶內，但現場真的沒有屍臭味。」確定真有屍體後，警方馬上掏槍控制謝男，並前往潘男的房間，將其一併逮捕。

因鐵證如山，謝男及潘男百口莫辯，只好把案情全盤托出。原來，林姓死者是水電包商潘男雇用的小工，因為有學習障礙，工作表現不佳，常被潘、謝等人欺凌，輕則賞巴掌、重則以棍棒毆打。

林被打得四處逃竄，但現場其他男女卻無人出聲制止，潘男發洩完怒氣後，又命令林男洗米煮飯，但林卻不慎將飯煮乾，潘男等人又用拖把、球棒圍毆林，還要他在客廳罰跪、伏地挺身、匍匐前進和青蛙跳，原本在一旁看熱鬧的人，也紛紛加入凌虐行列，林做伏地挺身時，甚至有人坐在他身上施壓，林撐不下去尋求救援，還遭一腳踹開。

潘男等人眼看林氣息越來越微弱，卻因怕東窗事發，不願意將他送醫，只將他反鎖在房內，5天後林就因為傷勢過重，不幸身亡。

發現林男死亡後，參與施暴的人全都逃之夭夭，只剩潘、謝2人，他們一邊喝酒，一邊商討如何處理屍體，最後2人決定把屍體裝進大型塑膠桶、泡工業鹽酸，等屍體溶解到只剩骨頭時，再加以丟棄。打定主意後，2人買了大型塑膠桶、手套、12瓶鹽酸，並以水電專長改造塑膠桶，在桶內裝設管線讓屍水可直接排到排水孔、馬桶，避免散發屍臭味。

接著2人將林男的屍體對折，以頭腳朝下、背部朝上的姿勢，塞進塑膠桶，然後先灌熱水將屍體泡軟，再倒入鹽酸，企圖溶屍。但浸泡了10天，屍體卻沒有溶解的跡象，謝男於是每10天左右就加入新的鹽酸到桶內，2個月的時間，一共用了54瓶鹽酸，直到警方上門將2人逮捕，才讓犯行曝光。

警方詢問2名凶手，為何能毫不在乎地與屍體共處？潘、謝2人竟只淡淡地回說：「活著的時候就不怕他，死了怎麼會怕？打死就打死了！」冷血的態度，讓警方也感到相當錯愕。

不過最終凶嫌還是遭逮，黃兆灃嘆了口氣說到：「因果報應、屢試不爽！」無論再怎麼精心策劃，只要為非作歹，上天絕不會袖手旁觀，警方也一定會戮力偵辦，將凶手繩之以法。

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