失控轉彎瞬間曝！16歲無照少年開車載女友　猛撞3車爆巨響民眾嚇傻

記者張君豪、陳羿妏／台北報導

台北市木柵區興隆路四段昨（26日）晚間8時發生一起追撞車禍！一名16歲少年無照開車搭載女友行經該路段時，突然失控轉彎，當場左轉撞上對車道、正在停等紅燈的兩輛小客車、一輛公車，造成女友及另一人受到輕傷。警消獲報到場後，已將傷者送往醫院治療，並針對無照部分，先對張姓少年開罰6000元，至於後續詳細情形，仍有待警方釐清。

▲北市木柵26日一名16歲少年無照搭載女友，竟失控撞上3台車，現場一片狼藉。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方初步調查，16歲張姓少年當時沿興隆路四段北往東方向左轉行駛木柵路二段時，因操作不當，造成整輛車失控撞上對向車道、正停等紅燈的兩輛小客車、一輛公車，經酒測後，四名駕駛酒測值均為0，駕駛均無受傷，僅張男女友、其中一名小客車乘客受到輕傷。

據了解，張姓少年向朋友借了白色轎車，無照搭載女友出遊，未料，卻因不熟悉操作，竟發生追撞車禍，目前無照部分已被警方開罰6000元罰單，而受害者是否提告動作，雙方仍在協調當中。

另外，透過監視器畫面可以發現，男子駕駛的白色車輛，原於右邊車道，疑因操作不當，整台車竟失控轉向左邊對向車道，先是撞上兩台轎車，導致後方公車追撞上，共影響三台車，而案發當時，附近民眾聽聞撞擊巨響後，也趕緊上前查看，並報警處理。